حريق يدمر (11)مسكن لأسر نازحة في القناوص شمال محافظة الحديدة

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التهم حريق اليوم الأربعاء 28يونيو حزيران بأول أيام من عيد الأضحى المبارك مساكن للنازحين بمديرية القناوص شمال محافظة الحديدة.
وذكرت وكالة الانباء سبا بنسختها الحوثية, أن الحريق ناتج عن ألعاب نارية وتسبب في تدمير مساكن نحو 11 أسرة في مخيم للنازحين بمديرية القناوص.
وأشارت الى ان الأضرار الناجمة عن الحريق شملت كل ما كانت تملكه هذه الأسر بما فيها دراجات نارية ومواشي واثاث مواد غذائية.
يذكر ان الحرب التي فجرتها مليشيا الحوثي في اليمن تسببت في نزوح الاف الاسر من قرارهم ومدنهم المحاذية للحدود السعودية الى عدة مناطق بمحافظتي الحديدة وحجة.
ويعاني النازحين في مناطق سيطرة المليشيات من تدخلات المليشيا في أعمال المنظمات المهتمة بحقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية التي غالبا ماتحرم منها الأسر النازحة بسبب القيود التي تفرضها المليشيا على فاعلين الخير