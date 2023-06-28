الأربعاء 28 يونيو-حزيران 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 108

نهى الإسلام عن تبذير المال، وكذلك إهدار الطعام والإسراف في الماء، ولذلك فعلى الأم أن تعلِّم طفلها طرق الادخار؛ لكي يستفيد من ماله وينظم حياته، ويكون مستقبله، وللادخار فوائد كثيرة، والمهم أن يستطيع الطفل أن ينفذها خصوصاً في أيام العيد، حيث يحصل الطفل على العيدية ويصبح لديه مال خاص به، ولذلك فقد التقت " سيدتي وطفلك" .

وفي حديث خاص بها بلمرشدة التربوية آية سعيد، حيث أشارت إلى نصائح لكي يضبط طفلك التصرف بالعيدية خلال أيام عيد الأضحى المبارك كالأتي.

أهمية ضبط الميزانية للطفل من الضروري والهام تعليم الطفل عدم إهدار المال، ولذلك فهو يحافظ على مستقبله وماله.

ويتعلم الطفل أن الحياة ليست دائماً رغيدة وسهلة، فقد يمر الإنسان بأيام صعبة يحتاج فيها للمال وعليه أن يتحلى بالصبر وطول البال.

ويتعلم الطفل معنى كلمة مستقبل، وأن المال لا يأتي بسهولة ويجب عدم التسيب عند صرفه.

ويجب إن يتعلم الطفل الفرق بين الادخار والبخل عن طريق ضرب عدة أمثلة من قبل الأم.

خطوات تقسيم عيدية طفلك

يحصل الطفل على العيدية ويفرح بها يقسم قسم الطفل ماله إلى ثلاثة صناديق الأول يحمل اسم «توفير» ويخصصه للأموال التي لن ينفقها لفترة أطول.

والقسم الثاني باسم «إنفاق» والذي يضم الأموال التي ينفق منها للأغراض الصغيرة اليومية أو الحالية.

والقسم الثالث باسم «إعطاء» والتي تستخدم أمواله لمساعدة المحتاجين، حيث يبارك الله بماله بسبب هذه الصدقة.

نصائح لكي يتعلم الطفل الادخار بشكل عام

يجب أن يتعلم الطفل معنى كلمة ميزانية بشكل بسيط وبدون توسع ويمكن شرح معنى ميزانية البيت بشكل بسيط وضرب أمثلة على ذلك؟ ويجب أن تكون الأم القدوة للطفل لكي يتعلم منها، ولكي يقلدها في تصرفاتها وسلوكياتها الحسنة، فلا تكون الأم مبذرة ولا تكون مقترة لكي يعيش الأطفال في نفسية سوية.

ويجب أن تعلمه أن هناك ضروريات وأولويات في الحياة يجب الحصول عليها وبأقل التكاليف أيضاً، وتعليمه أن هناك بدائل يمكن استغلالها بأسعار وتكلفة أقل، فالمهم تحقيق الفائدة وليس السعر.

علينا أن نحصل على الضروريات أولاً ثم نفكر بالكماليات، وهذا من الدروس التي تعلم الطفل القناعة مدى الحياة.

الكماليات يمكن أن نستغني عنها ولن تؤثر على صحتنا وخطط مستقبلنا وسير حياتنا اليومية، ويجب عدم مجاراة الموضة أو ما يشتريه الزملاء والأصدقاء مثلاً، فكل عائلة لها ميزانية وقدرات مادية مختلفة عن الأخرى.

يمكن أن يتصدق بجزء من العيدية لكي يتعلم قيمة وأهمية الصدقة مهما صغرت، وكذلك يتعلم الطفل أنه ما نقص مال من صدقة.

يمكن أن يقدم العيدية للأخ أو الأخت الأصغر منه سناً لكي يشعر بالمسؤولية وحب الآخرين وتقديرهم ويتعلم الطفل العطاء وعدم البخل والأنانية.

كيف تستمع ب العيد مع طفلك؟ أخطاء لا تقعي بها عند التعامل مع عيدية طفلك يحب الطفل الحصول على العيدية من الجدة لا تطلبي من طفلك أن يعطيك العيدية بمجرد الحصول عليها، فالطفل يحب أن يفرح بوجود المال بين يديه مثل أقرانه، ويمكنك أن تقتطعي جزءاً منها.

ولا تقومي بإعطاء الطفل أوراقاً نقدية بالية، لأن ذلك يجعله لا يشعر بقيمة المال ويضطر لكي ينفق الأوراق لكي يتخلص منها، فالطفل ليس لديه تقديرات صحيحة لقيمة المال بعد.

لا تقومي بطلب العيدية التي حصل عليها طفلك من الأجداد، لأن هذه العيدية لها معنى مختلف. ولا تطلبي من أي شخص أن يقدم العيدية لطفلك أمام سمع وبصر الطفل مهما كانت قرابته أو على سبيل المزاح، فهنا لن يتعلم الطفل معنى العطاء من تلقاء نفسه. لا تقللي من قيمة أي عيدية مهما كان مبلغها قد يحصل عليها طفلك من أي شخص، وذلك لكي لا تعودي طفلك على الاستهتار بقيمة المال.

ومن الخطأ أن تحدد الأم أن العيدية تكون بالمال مثل قطع معدنية وأوراق نقدية، فيمكن تقديم أشكال وصور للعيدية حسب ميزانية من يقدمها.