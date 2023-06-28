حادث مروري يتطور إلى قتل طفلة بريئه في عدن "على يد متهور تفاصيل العثور على 38 ألف حاج تائهٍ في يوم عرفة مركز الملك سلمان يُدشن مشروع توزيع الأضاحي لعدد 1000 أسرة محتاجة في مأرب مجلس حضرموت الوطني يعقد لقاء مع الامم المتحدة ويطالب بثبيت حضرموت في العملية السياسية وإشراكها في اي تسوية قادمة ضيوف الرحمن يبدأون برمي الجمرات في أول أيام العيد كل ما تريد معرفته عن أضحية العيد.. أحكامها شروطها والقصد الشرعي منها؟ لفتا" قرية فلسطينية عمرها 4 آلاف عام تقاوم الطمس بيان أمريكي فرنسي بريطاني مشترك شديد اللهجة ضد الحوثيين ماريا قحطان تتبرع بمالها لمرضى السرطان ودار المسنيين وتظهر في فيديو مؤثر.. شاهد من كان يعيّد برأس ماشية هذه السنة يعيّد بنصف.. حرب إقتصادية تنغص فرحة اليمنيين بالعيد
خيم الحزن على العاصمة عدن صبيحة اول ايام عيد الأضحى المبارك بعد ما حدث يوم أمس (يوم عرفة) من حادث مروري خفيف ليتطور الى مقتل وسفك دم طفلة بريئة ذات أربع أعوام .
وقالت المصادر محلية ان حادث مروري - بسيط - حدث للأخ ابراهيم البكري وشخص آخر بالمنصورة ليترجل الشخص الآخر من سيارته ويطلق وابلًا من الرصاص على سيارة البكري لينهي بذلك مباشرة حياة الطفلة حنين ويصيب شقيقتها راوية .
وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن بالغ حزنهم بهذه الفاجعة الكبيرة واستنكارهم للجريمة، مطالبين بسرعة محاكمة الجاني وتنفيذ القصاص لتصبح القضية قضية (رأي عام) وتنال تفاعل واسع معها.
وقال الناشط سعيد اليافعي بأن هناك أب موجوع هذا الصباح يتسائل ما هو الذنب الذي ارتكبه حتى تكلفه الحياة خسارة طفلته . اسأل الله العظيم ان يوجع قلبه من اوجع قلبك على بنتك.
تحرم علينا فرحة العيد من اجلك عيدك أجمل بالجنة ياحنين . المحامي المترافع في محاكم الجمهورية أمجد ربيع، قال أن من قام بقتل الطفلة حنين ابراهيم البكري قاتل فرحة العيد في عدن لابد من محاكمة مستعجلة له بعد استكمال الاجراءات القانونية من قبل الاجهزة الامنية والنيابة العامة .
وخاطب المستشار القانوني انور الجعوف كافة الجهات قائلا " ان لم تهز ضمائركم هذه الطفلة فلا ضمير لكم تجاه الوطن ".
وأكد الناشط حمدان القعيطي انه تم نقل قاتل الطفلة الملاك حنين البكري الى ادارة البحث الجنائي بمديرية خورمكسر، وبوقفوكم جميعاً بالراي العام اصبحت هذا القضية اهتمام القيادات العليا بشكل كبير