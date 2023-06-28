الأربعاء 28 يونيو-حزيران 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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خيم الحزن على العاصمة عدن صبيحة اول ايام عيد الأضحى المبارك بعد ما حدث يوم أمس (يوم عرفة) من حادث مروري خفيف ليتطور الى مقتل وسفك دم طفلة بريئة ذات أربع أعوام .

وقالت المصادر محلية ان حادث مروري - بسيط - حدث للأخ ابراهيم البكري وشخص آخر بالمنصورة ليترجل الشخص الآخر من سيارته ويطلق وابلًا من الرصاص على سيارة البكري لينهي بذلك مباشرة حياة الطفلة حنين ويصيب شقيقتها راوية .

وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن بالغ حزنهم بهذه الفاجعة الكبيرة واستنكارهم للجريمة، مطالبين بسرعة محاكمة الجاني وتنفيذ القصاص لتصبح القضية قضية (رأي عام) وتنال تفاعل واسع معها.

وقال الناشط سعيد اليافعي بأن هناك أب موجوع هذا الصباح يتسائل ما هو الذنب الذي ارتكبه حتى تكلفه الحياة خسارة طفلته . اسأل الله العظيم ان يوجع قلبه من اوجع قلبك على بنتك.

تحرم علينا فرحة العيد من اجلك عيدك أجمل بالجنة ياحنين . المحامي المترافع في محاكم الجمهورية أمجد ربيع، قال أن من قام بقتل الطفلة حنين ابراهيم البكري قاتل فرحة العيد في عدن لابد من محاكمة مستعجلة له بعد استكمال الاجراءات القانونية من قبل الاجهزة الامنية والنيابة العامة .

وخاطب المستشار القانوني انور الجعوف كافة الجهات قائلا " ان لم تهز ضمائركم هذه الطفلة فلا ضمير لكم تجاه الوطن ".

وأكد الناشط حمدان القعيطي انه تم نقل قاتل الطفلة الملاك حنين البكري الى ادارة البحث الجنائي بمديرية خورمكسر، وبوقفوكم جميعاً بالراي العام اصبحت هذا القضية اهتمام القيادات العليا بشكل كبير