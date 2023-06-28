العثور على 38 ألف حاج تائهٍ في يوم عرفة

الأربعاء 28 يونيو-حزيران 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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أرشد الكشافة المشاركون في خدمة الحجاج من معسكرات الخدمة العامة لجمعية الكشافة العربية السعودية في يوم عرفة، 38323 حاجاً تائهاً، من مختلف الجنسيات.

. وقالت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأربعاء ، إن الكشافة أوصلواً 1554 حاجاً إلى مقار حملاتهم، وأرشدواً 36769 آخرين.

وحسب الوكالة، جندت الجمعية للإرشاد فقط، أمس أكثر من 1500 كشاف وجوال وقائد عملوا في 4 مراكز استعلام وخدمات لإرشاد الحجاج التائهين. وأعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية أمس أن أعداد

الحجاج هذا العام، بلغت 1.854 مليون حاج وحاج، بينهم 1.660 مليون قدموا من خارج المملكة