العثور على 38 ألف حاج تائهٍ في يوم عرفة

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أرشد الكشافة المشاركون في خدمة الحجاج من معسكرات الخدمة العامة لجمعية الكشافة العربية السعودية في يوم عرفة، 38323 حاجاً تائهاً، من مختلف الجنسيات.
. وقالت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأربعاء ، إن الكشافة أوصلواً 1554 حاجاً إلى مقار حملاتهم، وأرشدواً 36769 آخرين.
وحسب الوكالة، جندت الجمعية للإرشاد فقط، أمس أكثر من 1500 كشاف وجوال وقائد عملوا في 4 مراكز استعلام وخدمات لإرشاد الحجاج التائهين. وأعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية أمس أن أعداد
الحجاج هذا العام، بلغت 1.854 مليون حاج وحاج، بينهم 1.660 مليون قدموا من خارج المملكة