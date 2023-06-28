مركز الملك سلمان يُدشن مشروع توزيع الأضاحي لعدد 1000 أسرة محتاجة في مأرب مجلس حضرموت الوطني يعقد لقاء مع الامم المتحدة ويطالب بثبيت حضرموت في العملية السياسية وإشراكها في اي تسوية قادمة ضيوف الرحمن يبدأون برمي الجمرات في أول أيام العيد كل ما تريد معرفته عن أضحية العيد.. أحكامها شروطها والقصد الشرعي منها؟ لفتا" قرية فلسطينية عمرها 4 آلاف عام تقاوم الطمس بيان أمريكي فرنسي بريطاني مشترك شديد اللهجة ضد الحوثيين ماريا قحطان تتبرع بمالها لمرضى السرطان ودار المسنيين وتظهر في فيديو مؤثر.. شاهد من كان يعيّد برأس ماشية هذه السنة يعيّد بنصف.. حرب إقتصادية تنغص فرحة اليمنيين بالعيد خطاب الرئيس العليمي للشعب بمناسبة حلول عيد الأضحى مليشيا الحوثي تقصف بالمدفعية قرى آهلة بالسكان غرب تعز
دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم الأربعاء، مشروع توزيع لحوم الأضاحي بمحافظة مأرب، شمالي شرق اليمن. ويستهدف المشروع الذي دشنه المركز، عبر شريكه المنفذ مؤسسة يماني للتنمية 1000 أسرة من الأشد فقرًا والنازحين والمحتاجين في المحافظة، وذلك بعدد 500 أضحية.
ويأتي ذلك ضمن مشروع توزيع لحوم الأضاحي، الذي يستهدف 3 آلاف و620 أسرة في أربع محافظات، هي "مأرب، عدن، حضرموت، والمهرة".
وقال ممثل مؤسسة يماني للتنمية الإنسانية، رضوان الدواسي، إن المشروع يهدف إلى توفير لحوم الاضاحي للأسر الأشد ضعفاً في مخيمات النازحين والمجتمع المضيف من الفقراء والأيتام، لتخفيف معاناتهم وكذا مساعدتهم في الشعور بفرحة العيد.