مركز الملك سلمان يُدشن مشروع توزيع الأضاحي لعدد 1000 أسرة محتاجة في مأرب

الأربعاء 28 يونيو-حزيران 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم الأربعاء، مشروع توزيع لحوم الأضاحي بمحافظة مأرب، شمالي شرق اليمن. ويستهدف المشروع الذي دشنه المركز، عبر شريكه المنفذ مؤسسة يماني للتنمية 1000 أسرة من الأشد فقرًا والنازحين والمحتاجين في المحافظة، وذلك بعدد 500 أضحية.

ويأتي ذلك ضمن مشروع توزيع لحوم الأضاحي، الذي يستهدف 3 آلاف و620 أسرة في أربع محافظات، هي "مأرب، عدن، حضرموت، والمهرة".

وقال ممثل مؤسسة يماني للتنمية الإنسانية، رضوان الدواسي، إن المشروع يهدف إلى توفير لحوم الاضاحي للأسر الأشد ضعفاً في مخيمات النازحين والمجتمع المضيف من الفقراء والأيتام، لتخفيف معاناتهم وكذا مساعدتهم في الشعور بفرحة العيد.