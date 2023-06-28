مجلس حضرموت الوطني يعقد لقاء مع الامم المتحدة ويطالب بثبيت حضرموت في العملية السياسية وإشراكها في اي تسوية قادمة

الأربعاء 28 يونيو-حزيران 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-خاص

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كد الدكتور عبدالقادر بايزيد المتحدث الرسمي للهيئة التأسيسية لمجلس حضرموت الوطني ان المجلس الوطني الحضرمي أتى ليشكل حاملا سياسيا ورافعة لقضايا وهموم وتطلعات ابناء حضرموت نحو الامن والاستقرار والسيادة على مقدرات ومقاليد الامر في حضرموت بما يؤدي الى تثبيت دور حضرموت في العملية السياسية ونديتها في المشاركة في اي تسوية قادمة بما يضمن حقوق ابناء حضرموت والحفاظ على هويتهم الضاربة في عمق التاريخ.

جاء هذا خلال عقده المتحد الرسمي للهيئة التأسيسية لمجلس حضرموت الوطني مع رئيس القسم السياسي بمكتب الموفد الأممي في عمان ومدير مكتب الموفد الأممي في عدن عبر تقنية الاتصال المرئي،

كما اثنى الدكتور بايزيد على جهود الامم المتحدة ومكتبها في عمان وعدن وجهود الموفد الاممي وطاقمه من اجل انهاء الازمة واعادة الامن والاستقرار والذهاب لتسوية عادلة لا تنتقص من الحقوق . وطالبهم ببذل المزيد من الجهد وعدم اغفال دور حضرموت في هذه التسوية وضرورة اشراكها كعامل توازن يحظى باحترام لدى الجميع والذي بدوره سينعكس ايجابا على مجرى التسوية..

وقال مصدر في مجلس حضرموت الوطني ان اللقاء تم. بناء على دعوة من مكتب الموفد الاممي الخاص الى اليمن. وتم اللقاء عبر تقنية الاتصال المرئي بالسادة ماساكي واتانابي رئيس القسم السياسي بمكتب الموفد في عمان والسيد ادوارد جاكسون مدير مكتب الموفد الاممي في عدن والمسئولين بالقسم السياسي بمكتب عدن برت سكوت وهديل سمير وتمنى عبيد.

حيث كما تناول اللقاء الوضع الراهن والمستجدات التي يأتي في مقدمتها اعلان مجلس حضرموت الوطني وتشكيل هيئته التأسيسية التي جاءت في ختام المشاورات الحضرمية التي عقدت في الرياض خلال الفترة من ٢٠ مايو وحتى ١٩ يونيو ٢٠٢٣.

كما رحب المشاركون في اللقاء بكل الجهود التي تبذل لأجل السلام ونبذ العنف والارهاب والاحتكام للطرق السلمية لحل الازمة .