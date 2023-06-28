ضيوف الرحمن يبدأون برمي الجمرات في أول أيام العيد

الأربعاء 28 يونيو-حزيران 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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بدأ حجاج بيت الله الحرام صباح اليوم الأربعاء رمي جمرة العقبة الكبرى بمنى ونحر الهدي في أول أيام عيد الأضحى، وذلك في ختام أبرز محطات مناسك الحج هذا العام الذي شهد مشاركة 1.8 مليون حاج من جميع أنحاء العالم، بعد أن وقفوا بصعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم حيث أدوا هناك صلاتي الظهر والعصر قصرا وجمعا.

وبات الحجاج ليلتهم في مشعر مزدلفة، حيث أدوا عقب وصولهم إليها صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا اقتداء بسنة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وبدؤوا جمع الجمرات قبل توجههم صباح اليوم إلى منى بعد صلاة فجر اليوم الأربعاء.

ويقوم ضيوف الرحمن برمي جمرة العقبة الكبرى بحصى جمعوه من مزدلفة، ثم يحلقون أو يقصرون للتحلل من إحرامهم تحللا أصغر، ثم ينزل الحجيج إلى مكة المكرمة، فيطوفون طواف الإفاضة ويسعون بين الصفا والمروة، حيث يتحللون نهائيا من إحرامهم فيما يسمى التحلل الأكبر.

ويستمر الحجاج في رمي الجمرات خلال الأيام الثلاثة التالية التي تسمي "أيام التشريق"، ومن أراد التعجل في يومين وجب عليه رمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة، ومغادرة منى قبل غروب الشمس.

إحصاءات الحج

وقد أعلن وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة أن عدد الحجاج هذا العام بلغ أكثر من 1.8 مليون حاج، قدموا من أكثر من 150 دولة.

وأوضحت الهيئة أن عدد الحجاج القادمين من الدول العربية بلغ 21% من إجمالي الحجاج، أما حجاج الدول الآسيوية غير العربية فقد بلغت أعدادهم ما نسبته 63.5% من إجمالي ضيوف الرحمن، بينما بلغ عدد حجاج الدول الأفريقية غير العربية 13.4%، في حين بلغ عدد حجاج دول أوروبا وأميركا وأستراليا والدول الأخرى 2.1%.

أما عن طرق قدوم الحجاج من خارج المملكة، فقد وصل أزيد من مليون و593 ألفا عن طريق المنافذ الجوية، بينما وصل 60 ألفا و813 حاجا عن طريق المنافذ البرية، في حين وصل عن طريق المنافذ البحرية 6831 حاجا.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أنه نيابة عن ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز، وصل ولي عهده الأمير محمد بن سلمان اليوم الثلاثاء إلى منى، ليشرف على ما يقدم لحجاج بيت الله الحرام من خدمات وتسهيلات؛ ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وأمان.