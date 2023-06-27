بيان أمريكي فرنسي بريطاني مشترك شديد اللهجة ضد الحوثيين

الثلاثاء 27 يونيو-حزيران 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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دعت بريطاني وامريكا وفرنسا، مشترك اليوم الثلاثاء27يونيو حزيران في بيات مشترك ، مليشيا الحوثي إلى الكف فورا عن الأعمال التي تلحق الضرر بالاقتصاد اليمني والتخلي عن الخيار العسكري في اليمن.

وأضاف البيان الثلاثي المشترك، أن أي عودة من الحوثيين للصراع ستؤدي لعزلهم التام من المجتمع الدولي.

وقال بيان مشترك صادر عن سفراء أمريكا وفرنسا وبريطانيا لدى اليمن ،انه تم تقديم مبادرة للحوثيين بخصوص صرف المرتبات في مناطق سيطرتهم ودعا الى الموافقة على المبادرة .

وأعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، عن مبادرة جديدة لفتح بعض الطرق في محافظة تعز والمغلقة من قبل جماعة الحوثيين، ضمن حصارها المفروض على المحافظة منذ نحو ثماني سنوات.

وبحسب وسائل إعلام قدمت لجنة التفاوض الحكومية لفتح طرق تعز في بيان صحفي، مبادرة جديدة شملت فتح 5 طرق وخطوط رئيسية