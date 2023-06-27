ماريا قحطان تتبرع بمالها لمرضى السرطان ودار المسنيين وتظهر في فيديو مؤثر.. شاهد

الثلاثاء 27 يونيو-حزيران 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-عدن

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أعلنت النجمة اليمنية ماريا قحطان عن تبرعها بالمبلغ المالي الذي حصلت عليه مقابل أحياءها للمهرجان الذي أحييته في عدن بأن يكون جزء منه لأطفال مرضى السرطان، والجزء الآخر لدار المسنين والعجزة في عدن.

وأحيت النجمة المتألقة ماريا قحطان الأسبوع الماضي، حفلاً فنياً كبيراً في مدينة عدن بمناسبة افتتاح المركز التجاري “البيرق مول” والذي يعد الأكبر في عدن.

المهرجان الذي حضره ألآف الجماهير والمحبين للفن نال صدى واسع على الصعيد الإعلامي، حيث تصدر المهرجان الترند على العديد من منصات التواصل الاجتماعي، كما تصدر الترند الأول على منصة يوتيوب فيديو الاستقبال الكبير لماريا قحطان في عدن، وهو المقطع الذي نشرته ماريا على قناتها على يوتيوب.

هذا وقد وجهت ماريا قحطان من مركز علاج السرطان رسالة إنسانية نشرتها في قناتها على يوتيوب قالت: “فيها رسالة هامة لابد من ايصالها عندما نزور مثل هذه الشريحة من الأطفال المرضى وننشرها، حيث يكون هدفنا بعد رضى الله هو إيصال معاناة هؤلاء المرضى إلى العالم اجمع، لأنه مع الظروف التي تعيشها البلد فإن هؤلاء الأطفال يتوجعون ويموتون بصمت دون أن يلتفت إليهم احد”.

وفي زيارتها لدار المسنيين والعجزة الذي قدمت لهم الجزء الآخر من عائد حفلتها نشرت النجمة ماريا قحطان مقطعاً حزيناً لها وهي تبكي بحرقة متأثرةً عندما كانت تستمع لقصص المسنين، هذا المقطع لاقى تعاطف شريحة كبيرة من المتابعين.

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واختتمت زيارتها برسالة إنسانية أيضاً وجهتها إلى الجميع قالت فيها: “انا سعيدة جدًا بتواجدي هنا في دار المسنين ورسالة هامة لا بد من ايصالها للجميع منهم ‏مسؤولين الدولة ورجال المال والاعمال والتجار والجميع إلى مد يد العون إلى المسنين”.

وطالبت ان يلتفت الجميع اليهم بسبب انقطاع سبل الحياة بهم، ولم يتبقى لهم احد، ودعت الى توفير كل احتياجاتهم التي تنقصهم، وأضافت ، “لم اكن أتوقع انه في دار مسنين في اليمن كنت أتوقع انها لا توجد الا في الخارج فقط، لقد حكى لي المسنين قصصهم الحزينة التي تدمع العينين”.

وختمت برسالة هامة وجهتها وقالت: “إلى كل من يقصر في حق والديه اعلموا جميعا يا من تخليتم عن آبائكم وامهاتكم انه كما تدين تدان والجزاء من جنس العمل ولا يظلم ربك أحدا”.