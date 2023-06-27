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مليشيا الحوثي تقصف بالمدفعية قرى آهلة بالسكان غرب تعز

الثلاثاء 27 يونيو-حزيران 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة
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استهدفت مليشيا الحوثي الإرهابية، مساء عيد الأضحى المبارك، قرى آهلة بالسكان غرب محافظة تعز، ضمن انتهاكاتها وجرائمها المتصاعدة ضد الإنسانية. 

مصادر محلية أفادت بأن المليشيا المدعومة إيرانيًا، استهدفت قرى منطقة السويهرة التابعة لمديرية مقبنة، مستخدمة قذائف المدفعية. 

وأكدت المصادر سقوط قذيفتين قرب منازل مواطنين، ما أثار الخوف والفزع في صفوف الأهالي خاصة النساء والأطفال

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