من كان يعيّد برأس ماشية هذه السنة يعيّد بنصف.. حرب إقتصادية تنغص فرحة اليمنيين بالعيد عاجل: خطاب الرئيس العليمي للشعب بمناسبة حلول عيد الأضحى مليشيا الحوثي تقصف بالمدفعية قرى آهلة بالسكان غرب تعز بالأرقام.. احصائية تفصيلية رسمية لموسم الحج هذا العام أكثر من مليون و 800 الف حاج أدوا ركن الحج الأعظم ونفروا الى مزدلفة موقف واحد لـ امريكا وفرنسا وبريطانيا بشأن الحوثيين ومفاقمة أزمة اليمن الرئيس العليمي يكرم أسر شهداء قضوا في ''ملحمة تاريخية'' تعرف على تحديثات في إنستغرام وفيسبوك.. مهمة جدا في الليل النفط يمحو كل مكاسبه ويتحول للتراجع قبيل بيانات أميركية صلاح يكشف موقفه من العرض السعودي
استهدفت مليشيا الحوثي الإرهابية، مساء عيد الأضحى المبارك، قرى آهلة بالسكان غرب محافظة تعز، ضمن انتهاكاتها وجرائمها المتصاعدة ضد الإنسانية.
مصادر محلية أفادت بأن المليشيا المدعومة إيرانيًا، استهدفت قرى منطقة السويهرة التابعة لمديرية مقبنة، مستخدمة قذائف المدفعية.
وأكدت المصادر سقوط قذيفتين قرب منازل مواطنين، ما أثار الخوف والفزع في صفوف الأهالي خاصة النساء والأطفال