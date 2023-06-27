موقف واحد لـ امريكا وفرنسا وبريطانيا بشأن الحوثيين ومفاقمة أزمة اليمن

الثلاثاء 27 يونيو-حزيران 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-متابعات

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دعا بيان أمريكي بريطاني فرنسي الحوثيين إلى التخلي عن الخيار العسكري وعدم مفاقمة الأزمة الاقتصادية.

وقال سفراء الدول الثلاث في بيان مشترك ان من المخيب للآمال استمرار الحوثيين بمفاقمة الأزمة الاقتصادية في اليمن بمنع صادرات النفط.

واعلن البيان دعم الحكومة الشرعية والجهود الرامية لإجراء محادثات يمنية يمنية ووقف شامل لإطلاق النار.

بيان الدول الثلاث اكد التزام المجتمع الدولي بدعم تحقيق عملية سلام مستدامة في اليمن برعاية الأمم المتحدة.