الرئيس العليمي يكرم أسر شهداء قضوا في ''ملحمة تاريخية''

الثلاثاء 27 يونيو-حزيران 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-متابعات

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استقبل الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة في القصر الجمهوري بمدينة المكلا اليوم الثلاثاء، أسر شهداء القوات المسلحة والأمن الذين سطروا ملحمة تاريخية باسناد من تحالف دعم الشرعية توجت بدحر قوى الارهاب والتطرف عن مدينة المكلا في الرابع والعشرين من أبريل 2016، وفق وكالة سبأ.

ورحب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بممثلين عن أسر الشهداء الذين كرمهم عرفانا واعتزازا بتضحياتهم العظيمة من اجل الحرية، وانتصارا لنهج التعايش، والاعتدال الذي ساد حضرموت على مر العصور.

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، حرص المجلس على رعاية وتكريم أسر الشهداء، موجها الحكومة بمنح أبنائهم الأولوية في الحصول على خدمات الدولة، بما في ذلك المنح الدراسية، والتسويات الوظيفية والمعيشية.

واستمع الرئيس إلى متحدثين عن أسر الشهداء حول الأوضاع التي يعيشونها، والتدخلات الرئاسية والحكومية المطلوبة لتخليد مآثر الشهداء الأبرار في مختلف الوحدات العسكرية والأمنية.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، ومحافظ حضرموت مبخوت مبارك بن ماضي، وقائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن طيار فائز التميمي، ورئيس شعبة العمليات بالمنطقة العميد محمد عمر اليميني.