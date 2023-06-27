النفط يمحو كل مكاسبه ويتحول للتراجع قبيل بيانات أميركية

الثلاثاء 27 يونيو-حزيران 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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محت أسعار النفط كل مكاسبها المبكرة للتحول بشكل دراماتيكي نحو الانخفاض بنحو واحد بالمئة، وسط ترقب لبيانات ستلقي الضوء على مدى إقبال الأميركيين على الوقود خلال موسم الصيف الذي يزيد فيه معدل القيادة، مع إشارة هيكل أسعار خام برنت القياسي إلى تراجع المضاربين على ارتفاع الأسعار.

ومن المقرر أن يصدر معهد البترول الأميركي بيانات عن مخزونات الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، تليها بيانات إدارة معلومات الطاقة الحكومية غدا الأربعاء. وأشار استطلاع لرويترز إلى أن المخزونات الأميركية ربما انخفضت في الأسبوع المنتهي في 23 يونيو.

كما تتوقع أوبك زيادة الطلب العالمي على النفط إلى 110 ملايين برميل يوميا، وأن يرتفع إجمالي الطلب على الطاقة بمقدار 23 بالمئة بحلول عام 2045. وكانت "أوبك" أبقت هذا الشهر على توقعاتها للطلب العالمي على النفط في العام الجاري دون تغيير يذكر للشهر الرابع، لكنها حذرت من أن الاقتصاد العالمي يواجه غموضا متزايدا مع تباطؤ النمو في النصف الثاني من العام.

تحرك الأسعار بحلول الساعة 1042 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 74 سنتا، أو 1 بالمئة، إلى 73.44 دولار للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 68 سننا، أو 0.98 بالمئة، إلى 68.68 دولار للبرميل.

ويوم الاثنين، صعد برنت 0.5 بالمئة وزاد غرب تكساس الوسيط 0.3 بالمئة. وتأثرت أسواق النفط بفعل مخاوف من رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة مجددا وهو ما قد يقوض الطلب على النفط في وقت جاء الانتعاش الاقتصادي الصيني مخيبا لآمال المستثمرين.

وشهد يوم السبت تفاديا لاشتباك بين موسكو ومجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، إذ انسحب مقاتلو المجموعة المسلحين بكثافة من مدينة روستوف بجنوب روسيا بموجب اتفاق أوقف تقدمهم السريع نحو العاصمة.

وتراجع المعروض بالفعل في أذهان المستثمرين بسبب تعهد السعودية بخفض الإنتاج من يوليو.