صلاح يكشف موقفه من العرض السعودي ارتفاع أسعار الذهب مع تقييم التوترات الجيوسياسية نيوكاسل يقدم عرضا مغريا لضم أول لاعب عربي لصفوفه في عهد الملكية السعودية إحصائية رسمية لضحايا الحوادث المرورية في المناطق المحررة خلال الفترة 3 أسابيع شاهد ..الرحلات الجوية التي ستغادر مطار عدن الدولي غدا الثلاثاء التعليم العالي تعلن أسماء الطلاب الفائزين بمنح التبادل الثقافي للدراسة في مصر جبايات وإتاوات الحوثي تزهق أرواح المدنيين الأبرياء في عدد من المحافظات..شاهد تفاصيل حادثة اليوم المؤلمة في البيضاء وزارة الصحة السعودية تصدر تحذيراً هاماً لجميع الحُجاج في المشاعر المقدّسة بعد وصوله للحج.. قصة رؤيا جعلت القسيس إبراهيم يسلم ويتبعه الآلاف أول تعليق لغوندوغان بعد انضمامه لبرشلونة
صعدت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الثلاثاء مع تقييم المستثمرين للتوترات الجيوسياسية، والضغط الناجم عن توقعات رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
وبحلول الساعة 11:05 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر بنسبة 0.11% إلى 1936.5 دولار للأونصة، فيما صعدت العقود الفورية بنسبة 0.10% إلى 1925.31 دولار للأونصة، بحسب وكالة "بلومبرغ".
وأمس عند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة للمعدن النفيس بنسبة 0.2% إلى 1933.8 دولار للأونصة