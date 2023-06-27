ارتفاع أسعار الذهب مع تقييم التوترات الجيوسياسية

الثلاثاء 27 يونيو-حزيران 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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صعدت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الثلاثاء مع تقييم المستثمرين للتوترات الجيوسياسية، والضغط الناجم عن توقعات رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 11:05 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر بنسبة 0.11% إلى 1936.5 دولار للأونصة، فيما صعدت العقود الفورية بنسبة 0.10% إلى 1925.31 دولار للأونصة، بحسب وكالة "بلومبرغ".

وأمس عند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة للمعدن النفيس بنسبة 0.2% إلى 1933.8 دولار للأونصة