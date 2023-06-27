نيوكاسل يقدم عرضا مغريا لضم أول لاعب عربي لصفوفه في عهد الملكية السعودية

الثلاثاء 27 يونيو-حزيران 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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أجرى نيوكاسل يونايتد الإنجليزي المملوك لصندوق الاستثمار السعودي اتصالات مع إشبيلية الإسباني، في محاولة لمعرفة السعر المطلوب لضم مهاجم الأخير، الدولي المغربي يوسف النصيري.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، فإن اللاعب المغربي البالغ من العمر 26 عاما، يخضع لاهتمام قوي من جانب نيوكاسل يونايتد.

وأضاف المصدر أن نيوكاسل على استعداد لدفع نحو 35 مليون يورو مقابل الحصول على خدمات النصيري.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا العرض سيكون مميزا لإدارة إشبيلية التي ضمت النصيري قبل سنوات بحوالي 20 مليون يورو من ليغانيس، بالتالي فمن المرجح أن يوافق النادي على بيعه.

ووفقا لتقرير آخر صادر عن صحيفة "صنداي ميرور"، فإن اللاعب المغربي وممثليه قد أوضحوا لإدارة نادي إشبيلية أنهم يريدون أن يستمع النادي لعرض نيوكاسل.

ومنذ استحواذ صندوق الاستثمار السعودي على نيوكاسل في أكتوبر 2021، نهج الفريق استراتيجية تعتمد على ضم لاعبين موهوبين وغير معروفين على الساحة العالمية وبأسعار معقولة.

ولكن مع تأهل الفريق لدوري أبطال أوروبا واستعداده للمشاركة في البطولة القارية في الموسم الجديد، فإن نيوكاسل قد يبرم صفقات كبيرة من أجل تعزيز حظوظه في البطولة ومنافسة الأندية الكبيرة.

ويعتبر النصيري من أبرز لاعبي إشبيلية، إذ سجل له 18 هدفا في جميع المسابقات في الموسم المنقضي، مما ساعد الفريق في التتويج بلقب الدوري الأوروبي للمرة السابعة في تاريخه.

كما تألق النصيري دوليا، حيث قاد منتخب المغرب لنصف نهائي مونديال قطر 2022 للمرة الأولى في تاريخه، بتسجيله هدفين، أحدهما ضد بلجيكا في دور المجموعات والآخر ضد البرتغال في الدور ربع النهائي