إحصائية رسمية لضحايا الحوادث المرورية في المناطق المحررة خلال الفترة 3 أسابيع

الثلاثاء 27 يونيو-حزيران 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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كشفت إحصائية رسمية الاثنين 26يونيوحزيران، عن وفاة وإصابة 76 شخصا بحوادث مرورية في المحافظات المحررة خلال ثلاثة أسابيع من يونيو الجاري.

وذكرت شرطة السير في وزارة الداخلية اليمنية، الاثنين، إن 188 حادثا مروريا في المحافظات المحررة خلال الفترة من 1ـ 21 يونيو الجاري تنوعت بين حوادث تصادم ودهس وانقلاب.

وأودت تلك الحوادث بحياة 16 شخصاً وأسفرت عن إصابة 60 آخرين.

وفي يناير كانون الثاني كشف تقرير رسمي عن وفاة وإصابة 2390 مدنياً جراء الحوادث المرورية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، خلال العام المنصرم 2022م. التقرير الإحصائي الأمني السنوي لقطاع الأمن والشرطة للعام الماضي 2022م، نشرته وزارة الداخلية على موقعها الإلكتروني.

وقال التقرير إن المناطق المحررة شهدت خلال العام المنصرم 2692 حادثاً مروريا تسببت بوفاة 430 شخص وإصابة 1960 آخرين.

وأشار التقرير إلى أن الخسائر المادية الناجمة عن تلك الحوادث بلغت نحو مليار و 484 مليونا، و 299 ألف ريال.