إحصائية رسمية لضحايا الحوادث المرورية في المناطق المحررة خلال الفترة 3 أسابيع شاهد ..الرحلات الجوية التي ستغادر مطار عدن الدولي غدا الثلاثاء التعليم العالي تعلن أسماء الطلاب الفائزين بمنح التبادل الثقافي للدراسة في مصر جبايات وإتاوات الحوثي تزهق أرواح المدنيين الأبرياء في عدد من المحافظات..شاهد تفاصيل حادثة اليوم المؤلمة في البيضاء وزارة الصحة السعودية تصدر تحذيراً هاماً لجميع الحُجاج في المشاعر المقدّسة بعد وصوله للحج.. قصة رؤيا جعلت القسيس إبراهيم يسلم ويتبعه الآلاف أول تعليق لغوندوغان بعد انضمامه لبرشلونة الكرملين يكشف عن أول زعيم عربي تواصل مع بوتين بعد تمرد فاغنر هل يستخدم بوتين النووي من خلال “فاغنر” التي لجأ قائدها لبيلاروسيا؟ تفاصيل عن أهم لقاء عقدة رئيس مجلس القيادة الرئاسي في القصر الجمهوري بمدينة المكلا
كشفت إحصائية رسمية الاثنين 26يونيوحزيران، عن وفاة وإصابة 76 شخصا بحوادث مرورية في المحافظات المحررة خلال ثلاثة أسابيع من يونيو الجاري.
وذكرت شرطة السير في وزارة الداخلية اليمنية، الاثنين، إن 188 حادثا مروريا في المحافظات المحررة خلال الفترة من 1ـ 21 يونيو الجاري تنوعت بين حوادث تصادم ودهس وانقلاب.
وأودت تلك الحوادث بحياة 16 شخصاً وأسفرت عن إصابة 60 آخرين.
وفي يناير كانون الثاني كشف تقرير رسمي عن وفاة وإصابة 2390 مدنياً جراء الحوادث المرورية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، خلال العام المنصرم 2022م. التقرير الإحصائي الأمني السنوي لقطاع الأمن والشرطة للعام الماضي 2022م، نشرته وزارة الداخلية على موقعها الإلكتروني.
وقال التقرير إن المناطق المحررة شهدت خلال العام المنصرم 2692 حادثاً مروريا تسببت بوفاة 430 شخص وإصابة 1960 آخرين.
وأشار التقرير إلى أن الخسائر المادية الناجمة عن تلك الحوادث بلغت نحو مليار و 484 مليونا، و 299 ألف ريال.