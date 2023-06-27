شاهد ..الرحلات الجوية التي ستغادر مطار عدن الدولي غدا الثلاثاء

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تغادر 5 رحلات جوية من مطار العاصمة عدن الدولي غدا الثلاثاء، إلى مطارات القاهرة وجدة ومومباي.
رقم الرحلة: 600. خط الرحلة: عدن – القاهرة. الإقلاع: 06:00. الوصول: 09:30.
رقم الرحلة: 601. خط الرحلة: القاهرة – عدن. الإقلاع: 10:30. الوصول: 14:00.
رقم الرحلة: 854. خط الرحلة: عدن – مومباي. الإقلاع: 09:00. الوصول: 15:30. رقم الرحلة: 855. خط الرحلة: مومباي – عدن. الإقلاع: 17:00. الوصول: 18:30.
رقم الرحلة: 610. خط الرحلة: عدن – القاهرة. الإقلاع: 19:00. الوصول: 22:30.
رقم الرحلة: 611. خط الرحلة: القاهرة – عدن. الإقلاع: 23:30. الوصول: 03:00.
رقم الرحلة: 512. خط الرحلة: عدن – جدة. الإقلاع: 03:00. الوصول: 05:00.
رقم الرحلة: 513. خط الرحلة: جدة – عدن. الإقلاع: 06:00. الوصول: 08:00.
رقم الرحلة: 506. خط الرحلة: عدن – جدة. الإقلاع: 10:00. الوصول: 12:00.
رقم الرحلة: 507. خط الرحلة: جدة – عدن. الإقلاع: 13:00. الوصول: 15:00