التعليم العالي تعلن أسماء الطلاب الفائزين بمنح التبادل الثقافي للدراسة في مصر

الثلاثاء 27 يونيو-حزيران 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني عن اسماء الطلاب الفائزين بالترشيح على منح التبادل الثقافي للدراسة في جمهورية مصر العربية للعام 23/24م للدرجات الجامعية والعليا.

واشارت الوزارة إلى انه تم التوضيح مسبقاً عند إعلان التسجيل على المنح إلى محدودية مقاعد كليات القمة في مصر لهذا العام، وهي كليات الطب والهندسة، وذلك بحسب مذكرة الملحقية الثقافية في القاهرة.

ونبهت الوزارة الطلاب الفائزين بالدرجة الجامعية على ضرورة اختيار تخصصاتهم قبل تاريخ 4/7/2023م، وسيعمل المختصون بالقطاع على التواصل مع جميع الطلاب الفائزين لتحديد تخصصاتهم، وإرشادهم لبقية الإجراءات اللازمة لاستكمال عملية الابتعاث.