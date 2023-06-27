شاهد ..الرحلات الجوية التي ستغادر مطار عدن الدولي غدا الثلاثاء التعليم العالي تعلن أسماء الطلاب الفائزين بمنح التبادل الثقافي للدراسة في مصر جبايات وإتاوات الحوثي تزهق أرواح المدنيين الأبرياء في عدد من المحافظات..شاهد تفاصيل حادثة اليوم المؤلمة في البيضاء وزارة الصحة السعودية تصدر تحذيراً هاماً لجميع الحُجاج في المشاعر المقدّسة بعد وصوله للحج.. قصة رؤيا جعلت القسيس إبراهيم يسلم ويتبعه الآلاف أول تعليق لغوندوغان بعد انضمامه لبرشلونة الكرملين يكشف عن أول زعيم عربي تواصل مع بوتين بعد تمرد فاغنر هل يستخدم بوتين النووي من خلال “فاغنر” التي لجأ قائدها لبيلاروسيا؟ تفاصيل عن أهم لقاء عقدة رئيس مجلس القيادة الرئاسي في القصر الجمهوري بمدينة المكلا عاجل.. صدور قرار جمهوري
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني عن اسماء الطلاب الفائزين بالترشيح على منح التبادل الثقافي للدراسة في جمهورية مصر العربية للعام 23/24م للدرجات الجامعية والعليا.
واشارت الوزارة إلى انه تم التوضيح مسبقاً عند إعلان التسجيل على المنح إلى محدودية مقاعد كليات القمة في مصر لهذا العام، وهي كليات الطب والهندسة، وذلك بحسب مذكرة الملحقية الثقافية في القاهرة.
ونبهت الوزارة الطلاب الفائزين بالدرجة الجامعية على ضرورة اختيار تخصصاتهم قبل تاريخ 4/7/2023م، وسيعمل المختصون بالقطاع على التواصل مع جميع الطلاب الفائزين لتحديد تخصصاتهم، وإرشادهم لبقية الإجراءات اللازمة لاستكمال عملية الابتعاث.