جبايات وإتاوات الحوثي تزهق أرواح المدنيين الأبرياء في عدد من المحافظات..شاهد تفاصيل حادثة اليوم المؤلمة في البيضاء

الثلاثاء 27 يونيو-حزيران 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أقدم مشرف حوثي في البيضاء بقتل مواطن وإصابة شقيقه بجروح خطيرة في مديرية العرش وأوضحت مصادر محلية المواطن المواطن سيف إبراهيم الزيلعي، و شقيقه "عبدالله" رفضا إتاوات تفرضها المليشيا الإرهابية قسرًا على مزارعي القات مما جعل المشرف الحوثي "أبو حسين الهرمان،"يوجه مرافقينة بإطلاق بوابل الرصاص أدى الى لمقتل الزيلعي وأصيب شقيقة.

ووفقا لما اوردتة وكالة ديسمبر " إن "الهرمان" ومجموعة من المسلحين المرافقين له، اعترضوا سبيل الزيلعي وشقيقه اللذين ينتميان إلى مديرية العرش أثناء توجههما إلى مزارعهما، وطالبوهما بدفع إتاوات من إيرادات القات كجباية لصالح مليشيا الحوثي.

وأضاف الشهود أن الزيلعي وشقيقه رفضا تسليم أموالهما للعناصر الحوثية، لكن المدعو الهرمان وأتباعه تابعوهما بسيارة أخرى وأطلقوا النار عليهما في منطقة عريب، ما أدى إلى مقتل سيف، وإصابة عبدالله بجروح نُقل على إثرها إلى المستشفى.

وفي محافظة إب وسط اليمن اختطفت ميليشيات الحوثي المصنفةإرهابيا عدداً من المواطنين، بعد رفضهم دفع جبايات مالية كبيرة على مزارعهم.

وأكد سكان محليون ميليشيات الحوثي خطفت (10) مواطنين، لرفضهم دفع جبايات مالية في منطقة (حبير) بمديرية ذي السفال جنوب محافظة (إب).

وأضاف الأهالي أنّ المواطنين يعملون في مجال الزراعة، وفرضت عليهم الميليشيات دفع جبايات باهظة، على أراضٍ تابعة للدولة في منطقة (حبير)، وسط رفض واسع لتلك الجبايات بسبب ارتفاعها مقارنة بالأعوام الماضية.

وأوضح الأهالي أنّ الزيادة التي تريد الميليشيات الحوثية رفعها تصل إلى أكثر من 1000%، مشيرين إلى أنّ عدد المختطفين حالياً يصل إلى (10) مزارعين.

وفي آذار (مارس) الماضي اختطفت ميليشيات الحوثي أكثر من (60) مزارعاً، بعد رفضهم دفع إتاوات مالية، عقب اقتحام منازلهم ومزارعهم والتهديد بمصادرتها.

وفي سياق متصل بجرائم الحوثيين في المحافظة ذاتها، قُتل يمني وأصيب (8) آخرون، بينهم نساء وأطفال، في هجوم مسلح للميليشيات التابعة لإيران على بلدة (ثعوب).

وبحسب المصادر، فإنّ ميليشيات الحوثي دفعت بحملة أمنية بقيادة أبو حسين الهاروني لمحاصرة منازل أسرة (الشهاري)، قبل أن تعمد ميليشيات الحوثي لإحراق منزلين على الأقل وتصفية مدني، وقد أصيب (8) آخرون، بينهم نساء وأطفال.،قتلت ميليشيات الحوثي مواطناً يمنياً، وأصابت (8) آخرين بينهم نساء وأطفال، وأحرقت منزلين في هجوم مسلح لها على بلدة (ثعوب)

وذكرت المصادر أنّ "الحملة الحوثية جاءت لمساندة عناصر قبلية من أبناء خباز بسبب نزاع قبلي بين هذه العناصر وأسرة بيت الشهاري، قبل أن تتطور الأمور إلى هجوم مسلح على بيت الشهاري".

وتداول نشطاء يمنيون مقاطع تظهر إضرام ميليشيات الحوثي النيران داخل المنازل، وصور النساء وهنّ ينتحبن ويطلبن الإغاثة، وأكّد النشطاء أنّ تلك الجرائم لن تسقط بالتقادم طال الزمن أو قصر. وكانت ميليشيات الحوثي قد أحرقت الأسبوع الماضي منزل المواطن صادق الشهاري بقرية (ثعوب)، وطردت أسرته منه، عقب اقتحامه ونهبه من قِبَل مسلحين قبليين تساندهم ميليشيات الحوثي، ثم قامت بحرق منزلين إضافيين.

تأتي هذه الجرائم، وما تزال حادثة مقتل امرأة في مديرية (العدين) بمدينة إب، أمام مرأى من أطفالها، على يد قيادي أمني وعناصر ميليشيات الحوثي اقتحموا منزلها، أواخر 2020، عالقة في أذهان الكثير من اليمنيين بعد أن هزّت الرأي العام.

وتندرج هذه الجرائم المروعة ضمن سلسلة من الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها ميليشيات الحوثي ضد المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها شمال اليمن، في خرق واضح للقانون الدولي والحقوق الإنسانية وجهود السلام.

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وهذه الحادثة حلقة في سلسلة جرائم مليشيا الحوثي ضد المدنيين في مناطق سيطرتها، حيث تستغل المليشيا المزارعين في جمع الأموال التي تُوظف لدعم الأنشطة العدائية أو إثراء القيادات الحوثية.