وزارة الصحة السعودية  تصدر تحذيراً هاماً لجميع الحُجاج  في المشاعر المقدّسة

الإثنين 26 يونيو-حزيران 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أصدرت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، تحذيراً صحياً للحجاج بشأن الأجواء في المشاعر المقدسة.

وحذرت وزارة الصحة الحجاج من احتمالية الإصابة بالإجهاد الحراري نتيجة التعرض المباشر لأشعة الشمس.

وجاء ذلك بعد أن نبه المركز الوطني للأرصاد، من ارتفاع درجات الحرارة خلال موسم الحج هذا العام، مما قد يشكّل خطراً على صحة الحجيج.

وأوصت الوزارة باستخدام المظلة والإكثار من شرب السوائل وتجنب الأنشطة البدنية غير الضرورية أثناء ساعات النهار.