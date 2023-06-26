جبايات وإتاوات الحوثي تزهق أرواح المدنيين الأبرياء في عدد من المحافظات..شاهد تفاصيل حادثة اليوم المؤلمة في البيضاء وزارة الصحة السعودية تصدر تحذيراً هاماً لجميع الحُجاج في المشاعر المقدّسة بعد وصوله للحج.. قصة رؤيا جعلت القسيس إبراهيم يسلم ويتبعه الآلاف أول تعليق لغوندوغان بعد انضمامه لبرشلونة الكرملين يكشف عن أول زعيم عربي تواصل مع بوتين بعد تمرد فاغنر هل يستخدم بوتين النووي من خلال “فاغنر” التي لجأ قائدها لبيلاروسيا؟ تفاصيل عن أهم لقاء عقدة رئيس مجلس القيادة الرئاسي في القصر الجمهوري بمدينة المكلا عاجل.. صدور قرار جمهوري بين الولاية.. و "الولي الفقيه".. معالم التشيع الإيراني لدى الحوثيين مقتل ضابط في الجيش بنيران مسلحي الانتقالي
أصدرت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، تحذيراً صحياً للحجاج بشأن الأجواء في المشاعر المقدسة.
وحذرت وزارة الصحة الحجاج من احتمالية الإصابة بالإجهاد الحراري نتيجة التعرض المباشر لأشعة الشمس.
وجاء ذلك بعد أن نبه المركز الوطني للأرصاد، من ارتفاع درجات الحرارة خلال موسم الحج هذا العام، مما قد يشكّل خطراً على صحة الحجيج.
وأوصت الوزارة باستخدام المظلة والإكثار من شرب السوائل وتجنب الأنشطة البدنية غير الضرورية أثناء ساعات النهار.