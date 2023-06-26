آخر الاخبار

جبايات وإتاوات الحوثي تزهق أرواح المدنيين الأبرياء في عدد من المحافظات..شاهد تفاصيل حادثة اليوم المؤلمة في البيضاء وزارة الصحة السعودية  تصدر تحذيراً هاماً لجميع الحُجاج  في المشاعر المقدّسة بعد وصوله للحج.. قصة رؤيا جعلت القسيس إبراهيم يسلم ويتبعه الآلاف أول تعليق لغوندوغان بعد انضمامه لبرشلونة الكرملين يكشف عن أول زعيم عربي تواصل مع بوتين بعد تمرد فاغنر هل يستخدم بوتين النووي من خلال “فاغنر” التي لجأ قائدها لبيلاروسيا؟ تفاصيل عن أهم لقاء عقدة رئيس مجلس القيادة الرئاسي في القصر الجمهوري بمدينة المكلا عاجل.. صدور قرار جمهوري بين الولاية.. و "الولي الفقيه".. معالم التشيع الإيراني لدى الحوثيين مقتل ضابط في الجيش بنيران مسلحي الانتقالي

وزارة الصحة السعودية  تصدر تحذيراً هاماً لجميع الحُجاج  في المشاعر المقدّسة

الإثنين 26 يونيو-حزيران 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات
عدد القراءات 231

أصدرت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، تحذيراً صحياً للحجاج بشأن الأجواء في المشاعر المقدسة.

وحذرت وزارة الصحة الحجاج من احتمالية الإصابة بالإجهاد الحراري نتيجة التعرض المباشر لأشعة الشمس.

وجاء ذلك بعد أن نبه المركز الوطني للأرصاد، من ارتفاع درجات الحرارة خلال موسم الحج هذا العام، مما قد يشكّل خطراً على صحة الحجيج.

وأوصت الوزارة باستخدام المظلة والإكثار من شرب السوائل وتجنب الأنشطة البدنية غير الضرورية أثناء ساعات النهار.

إقراء أيضاً
الكرملين يكشف عن أول زعيم عربي تواصل مع بوتين بعد تمرد فاغنر
هل يستخدم بوتين النووي من خلال “فاغنر” التي لجأ قائدها لبيلاروسيا؟
انهيار عمارة سكنية مكونة من 13 طابقا بالإسكندرية
الدعم السريع تعلن عن سيطرتها على مقرات رئيسية وهامة بالخرطوم.. والحرب يشتعل بد
مئات الآلاف يؤدون طواف القدوم مع بدء مناسك الحج والسعودية تتوقع مشاركة مليونَي حا
أوّل تصريح لبوتين بعد أزمة تمرد قائد فاغنر
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2023 مأرب برس | موقع الأخبار الأول