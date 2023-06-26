الكرملين يكشف عن أول زعيم عربي تواصل مع بوتين بعد تمرد فاغنر

الإثنين 26 يونيو-حزيران 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

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بعد الأحداث المتسارعة التي شهدتها روسيا، من خلال محاولة تمرد فاغنر ضد القوات الروسية، كشف الكرملين عن هوية أول زعيم عربي تواصل مع بوتين وأبدى دعمه له.



زعيم عربي يتصل ببوتين



وفي ببان نشره موقع الكرملين الروسي قال إن الرئيس فلاديمير بوتين تلقى اليوم اتصالًا هاتفيًا من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أعرب فيه عن دعمه للقيادة الروسية في مواجهتها محاولة التمرد .



وأضاف البيان: بحث الرئيس الروسي وأمير قطر، خلال الاتصال، العلاقات الثنائية، وأشاد الجانبان بالمستوى العالي للتعاون الروسي القطري، وأكدا الاهتمام المشترك في تعزيزه في مختلف المجالات.



كما تطرق الزعيمان إلى نتائج زيارة رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الأسبوع الماضي لروسيا.



وأوضح الكرملين أن بوتين هنأ أمير قطر بمناسبة الذكرى العاشرة لتوليه العرش، وكذلك بمنسبة عيد الأضحى المقبل.



يذكر أن الرئيس الروسي تمكن من إحباط تمرد عسكري قاده قائد فاغنر يفغيني بريغوجين الذي كان أحد المقربين منه لسنوات.