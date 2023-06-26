هل يستخدم بوتين النووي من خلال “فاغنر” التي لجأ قائدها لبيلاروسيا؟

الإثنين 26 يونيو-حزيران 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 109

بعد إنهاء تمردهم القصير، أوقف مقاتلو “فاغنر” تقدمهم السريع نحو موسكو، وانسحبوا من مدينة روستوف بجنوب البلاد، وعادوا إلى قواعدهم، في وقت متأخر يوم السبت، بموجب اتفاق يضمن سلامتهم، لكن إنهاء هذا التمرد السريع أثار تساؤلات عدة حول ما إذا كان التمرّد “لعبة” خطط لها بوتين وما يعرف بـ “طباخه” يفغيني بريغوجين.

وبعد الانسحاب، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إنه “وفقاً لهذا الاتفاق سيجري إسقاط الدعوى الجنائية ضد بريغوجين بتهمة التمرد المسلح، وإنه سينتقل إلى بيلاروسيا، التي رعت الاتفاق، ولن تتخذ الحكومة الروسية إجراءات بحق مقاتلي “فاغنر” نظراً لخدماتهم السابقة لروسيا.

وفي هذا السياق، حذّر جنرال بريطاني سابق من احتمالية شن مقاتلي فاغنر هجوماً على أوكرانيا من بيلاروسيا، إذا تبع عدد كبير من المرتزقة قائدهم يفغيني بريغوجين إلى المنفى هناك.

وقال رئيس هيئة الاركان السابق ريتشارد دانيت أمس الأحد “مسألة أنه ذهب إلى بيلاروسيا تثير القلق”. وقال دانيت إذا “أبقى على قوة قتالية فعالة حوله، إذن فهو يمثل تهديدا مجددا للجانب الأوكراني الأقرب لكييف” حيث بدأت الحرب في 24 شباط/فبراير العام الماضي.

وأضاف أنه من “المحتمل” أن تلجأ روسيا لاستخدام مجموعة فاغنر لمحاولة السيطرة على كييف مجدداً، بعد تمرد عابر انتهى بموافقة بريغوجين على وقف التمرد والذهاب إلى بيلاروس.

وبيلاروس، هي المكان الذي نقلت إليه روسيا أسلحة نووية تكتيكية، وهدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مراراً باستخدامها.

وإلى جانب القلق الذي عبر عنه زعماء غربيون، حيال الاضطرابات في روسيا، خرج ادعاء من “كاراكوش” وهو ضابط سابق في الجيش التركي، إذ قال في لقاء تلفزيوني إن فاغنر سيطرت على أسلحة نووية تكتيكية في روستوف قبل أن تعلن تمردها للجميع. وأضاف “كما تعلمون إن قرار استخدام النووي التكتيكي في روسيا يعود لثلاثة من قادة الجيش عكس النووي الاستراتيجي الذي يملك قرار استخدامه بوتين فقط”.

من جهته، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الاثنين، إن السفير الأمريكي لدى موسكو “أعطى إشارات” على أن الولايات المتحدة ليست متورطة في تمرد مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة، وإنها تأمل في سلامة الترسانة النووية الروسية، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.

في هذا الصدد، يعتقد مراقبون أن “مسرحية” التمرد ربما الهدف منها أن يستعمل بوتين النووي التكتيكي من طرف فاغنر ليلقى اللوم عليها ولا تتحمل حكومته المسؤولية.