تفاصيل عن أهم لقاء عقدة رئيس مجلس القيادة الرئاسي في القصر الجمهوري بمدينة المكلا

الإثنين 26 يونيو-حزيران 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتوررشادالعليمي،، على دور المكونات السياسية والمنظمات المدنية، في مناصرة القضايا الوطنية، وتعزيز وحدة الصف الى جانب معركة استعادة مؤسسات الدولة، وانهاء انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني.

جاء خلال لقائه اليوم الاثنين 26يونيوحزيران ، بالقصر الجمهوري في مدينة المكلا، رؤساء فروع الاحزاب السياسية بمحافظة حضرموت، وذلك بحضور نائبي رئيس هيئة التشاور والمصالحة عبدالملك المخلافي، والقاضي اكرم العامري، ومدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي.

ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي ، ممثلي الاحزاب والمكونات السياسية امام تطورات الاوضاع على الساحة المحلية، والجهود الاقليمية والدولية لإحلال السلام والاستقرار في اليمن بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنياً، واقليمياً، ودوليا.

واستمع، إلى رؤى ممثلي المكونات السياسية، ومقارباتهم للقضايا الوطنية، وتطورات المشهد اليمني، سياسياً، واقتصادياً، وانسانيا.

بدورهم أكد ممثلو المكونات السياسية في محافظة حضرموت، دعم مكوناتهم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والسلطة المحلية، وتعزيز قيم التعايش التي سادت في المحافظة على مر العصور

ويوم السبت 24 يونيو/ حزيران، وصل رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي إلى مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت (شرق اليمن) يرافقة رئيس مجلس الشورى أحمد بن دغر، ومستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي حيدر أبوبكر العطاس، ونائب رئيس مجلس النواب محمد الشدادي، ونائب رئيس هيئة التشاور عبدالملك المخلافي، ومدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، ووزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، ووزير النفط والمعادن سعيد الشماسي، وعدد من المسؤولين وأعضاء مجلسي النواب والشورى، والشخصيات الاجتماعية وفقا لما اوردتة وكالة الأنباء اليمنية سبأ

وأمس الأحد 25/يونيو حزيران أزاح رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، الستار عن 20 مشروع في محافظة حضرموت (جنوبي شرق اليمن)، بتمويل من البرنامج السعودي، وبتكلفة بلغت مليار و 200 ريال سعودي.

وتشمل المشاريع -بحسب وكالة الأنباء الرسمية (سبأ) – تدخلات في مجال استخدام الطاقة المتجددة وتحسين جودة الحياة بما في ذلك مياه الشرب النظيفة، وتحقيق الأمن المائي وتعزيز الصمود الريفي.

كما تشمل، مشروع ترميم قصر سيئون، وإنشاء وتجهيز المستشفى الجامعي ومركز السرطان بجامعة حضرموت، وتوسعة وإعادة تأهيل طريق العبر الحيوي، وإنشاء وتجهيز مدارس نموذجية في مدينتي المكلا وسيئون، وطباعة الكتاب المدرسي.