عاجل.. صدور قرار جمهوري

الإثنين 26 يونيو-حزيران 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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صدر اليوم قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم (١٥) لسنة ٢٠٢٣م، قضت المادة الأولى منه بمنح البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام وسام الشجاعة.

كما صدر اليوم قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم (١٦) لسنة ٢٠٢٣م، قضت المادة الأولى منه بمنح المشروع السعودي لنزع الألغام (مسام) وسام الشجاعة.

وقضت المادة الثانين من هذين القرارين العمل بهما من تاريخ صدورهما ونشرهما في الجريدة الرسمية وفقاً لوكالة سبأ الرسمية.

