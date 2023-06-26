مقتل ضابط في الجيش بنيران مسلحي الانتقالي

الإثنين 26 يونيو-حزيران 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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قتل ضابط في الجيش اليمني، برصاص عناصر المجلس الانتقالي الجنوبي، أثناء مروره من حاجز تفتيش بالعاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن.

وقالت مصادر محلية، إن الضابط في الجيش "منير محضار الكلدي" قتل في حاجز تفتيش للقطاع الشرقي في قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، قبل يومين. وأضافت أن الكلدي كان يستقل سيارته الخاصة قبل أن يمطره الجنود التمركزين في حاجز التفتيش بوابل من الرصاص.

ولفتت مصادر مقربة من أسرة الكلدي، إلى أن الضابط منير ظل مفقودا منذ يومين ولم يعرف مصيره إلا اليوم الاثنين عند العثور على جثمانه بداخل ثلاجة هيئة مستشفى الجمهورية.

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