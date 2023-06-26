مالا تعرفه نساء العرب ولا رجالها عن فوائد الباميا انهيار عمارة سكنية مكونة من 13 طابقا بالإسكندرية رئيس مجلس القيادة الرئاسي يكشف للمكونات السياسية بحضرموت تفاصيل معركة استعادة مؤسسات الدولة وزير الأوقاف يتفقد مخيمات حجاج اليمن في مشعري عرفات ومنى بقرار من المحكمة.. جماعة الحوثي تستولي على الجامعة الإماراتية عيدروس يشترط الإنفصال وفرع الإنتقالي بحضرموت يهدد الرئاسة تعلن من حضرموت عن تحول جديد يمنح المحافظات ادارة ذاتية وتكشف عن الخطوة القادمة ضيوف الرحمن يتوجهون الى مشعر منى لقضاء يوم التروية ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من تأثر الإمدادات بالوضع في روسيا الدعم السريع تعلن عن سيطرتها على مقرات رئيسية وهامة بالخرطوم.. والحرب يشتعل بدارفور
أعلنت السلطات المصرية، الاثنين، انهيار عقار مكون من 13 طابقا بمحافظة الإسكندرية شمالي البلاد، وإصابة شخص. ونقلت صحيفة "الأهرام" الحكومية عن محافظ الإسكندرية محمد الشريف، قوله إن "حادث العقار المنهار بمنطقة سيدي بشر (..)
أسفر عن إصابة شخص واحد حتى الآن وحالته مستقرة". وذكر المحافظ أن "قوات الحماية المدنية تقوم بالبحث عن ضحايا لا يزالون عالقين أسفل أنقاض العقار".
وأشار إلى أن العقار "حدث به انشطار نصفي رأسي وكان يستخدم كشقق للإيجار خلال موسم الصيف، وصادر للطابق الأخير به قرار إزالة، موجهًا الأجهزة المعنية بقطع جميع المرافق عن العقار".
وأكد المسؤول المصري "رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة والمرافق والصحة والتضامن الاجتماعي مع وجود جميع الأجهزة الأمنية والحماية المدنية بالمنطقة المحيطة بالعقار".
ووفق الصحيفة، "تواصل قوات الحماية المدنية البحث عن ضحايا عالقين أسفل أنقاض الذي انهار اليوم الإثنين، بشكل شبه كامل، ما أسفر عن تحطم سيارات ووجود بعض قاطنيه ورواد سوبر ماركت أسفل الأنقاض". من جانبها، تحدثت صحيفة "اليوم السابع" المصرية عن "انهيار عقار مأهول بالسكان مكون من 13 طابقا بشارع خليل حمادة بحي المنتزه شرق الإسكندرية".
وأوضحت أن الانهيار "تسبب في تواجد عدد كبير من قاطني العقار أسفل الانقاص، بالإضافة إلي وجود آخرين كانوا متواجدين في سوبر ماركت أسفل العقار، وتحطم عدد من السيارات تصادف وجودها أسفل العقار".