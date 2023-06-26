رئيس مجلس القيادة الرئاسي يكشف للمكونات السياسية بحضرموت تفاصيل معركة استعادة مؤسسات الدولة

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وضع اليوم رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ممثلي الاحزاب والمكونات السياسية بمحافظة حضرموت امام تطورات الاوضاع على الساحة المحلية، والجهود الاقليمية والدولية لاحلال السلام والاستقرار في اليمن بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنياً، واقليمياً، ودوليا.
وشدد الرئيس العليمي، على دور المكونات السياسية والمنظمات المدنية، في مناصرة القضايا الوطنية، وتعزيز وحدة الصف الى جانب معركة استعادة مؤسسات الدولة، وانهاء انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني.
جاء هذا خلال لقاء رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس بالقصر الجمهوري في مدينة المكلا، رؤساء فروع الاحزاب السياسية بمحافظة حضرموت، وذلك بحضور نائبي رئيس هيئة التشاور والمصالحة عبدالملك المخلافي، والقاضي اكرم العامري، ومدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، ومحافظ حضرموت مبخوت بن ماضي.
واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الى رؤى ممثلي المكونات السياسية، ومقارباتهم للقضايا الوطنية، و تطورات المشهد اليمني، سياسياً، واقتصادياً، وانسانيا.
واكد ممثلو المكونات السياسية في محافظة حضرموت، دعم مكوناتهم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والسلطة المحلية، وتعزيز قيم التعايش التي سادت في المحافظة على مر العصور.