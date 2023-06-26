وزير الأوقاف يتفقد مخيمات حجاج اليمن في مشعري عرفات ومنى

الإثنين 26 يونيو-حزيران 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- مأرب

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تفقد وزير الأوقاف والإرشاد محمد شبيبة، اليوم الأحد، ووكيل الوزارة لقطاع الحج والعمرة مختار الرباش، مخيمات حجاج اليمن في مشعري عرفات ومنى للاطمئنان على مستوى الخدمات التي ستقدم لهم.

واطلع الوزير من مطوفي حجاج الدول العربية -متعهدي خدمات الحجاج في المشاعر المقدسة ـ على حجم الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال حجاج اليمن في المخيمات الواقعة بالقرب من جبل الرحمة، والمجهزة بأحدث المواصفات.