حجاج اليمن يبدأون الصعود إلى منى لقضاء يوم التروية

الإثنين 26 يونيو-حزيران 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

عدد القراءات 168

بدأ مكتب شؤون حجاج اليمن، فجر اليوم الاثنين، بتصعيد حجاج بلادنا البالغ عددهم 24255 حاجاً، إلى مشعر منى بحسب الخطة والإجراءات المتبعة لسلامة الحجيج.

وتجري عملية تفويج الحجاج بكل يسر وسهولة، وفقاً لجدولة مزمنة أعدتها لجنة النقل والتصعيد في الوزارة، على متن أكثر من ٥٠٠ حافلة حديثة ومزودة بكل وسائل الراحة.

بدورها بدأت لجنة النقل والتصعيد باستلام الباصات من الشركات الناقلة ظهر أمس الأحد، وسلمتها لمشرفي الباصات من الوكالات المعتمدة لتفويج الحجاج، ضمن خطة تصعيد محددة سلفًا لكل الأبراج.

وكان الوزير وقيادة مكتب شؤون حجاج اليمن، قد اطلعوا قبل يومين على مخيمات اليمنيين في مشعر منى وعرفات، وحجم الاستعدادات والتجهيزات المقدمة لحجاج اليمن.