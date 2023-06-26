بقرار من المحكمة.. جماعة الحوثي تستولي على الجامعة الإماراتية

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استولت مليشيا الحوثي على جامعة خاصة في العاصمة صنعاء، في ظل حربها المستمر على القطاع الخاص.
وكشف المحامي عبدالمجيد صبرة في منشور له أن القيادي الحوثي صالح الشاعر استولى بالقوة على الجامعة الإماراتية في صنعاء بقرار من المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين.
وقال صبرة إن مالك الجامعة سلطان الشايع قرر تغيير رئيس الجامعة، نجيب الكميم، وهذا حق كفله له القانون لكن حسين حازب وزير التعليم العالي في حكومة الحوثي غير المعترف بها رفض تنفيذ القرار.
وأكد صبرة أن المحكمة الحوثية أقرت في السابع عشر من يونيو الجاري السيطرة على الجامعة بكل ايراداتها لصالح الشاعر(الذراع الاقتصادي لعبد الملك الحوثي) وتغيير رئيس الجامعة.
يُشار إلى أن الجامعة الإماراتية في اليمن منذ ٢٠١٤م وتتبع مستثمر اماراتي يقيم في صنعاء منذ سنوات.