عيدروس يشترط الإنفصال وفرع الإنتقالي بحضرموت يهدد

الإثنين 26 يونيو-حزيران 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 613

اشترط المجلس الانتقالي المدعوم من الامارات تلبية مطالبه في تحقيق الانفصال، للتوصل إلى سلام في اليمن.

وزعم عضو المجلس القيادة ورئيس الانتقالي "عيدروس الزبيدي" في تصريحات صحفية أن السلام في اليمن لا يمكن تحقيقه، إلا بعد إنجاز ما وصفه باستقلال الجنوب، مشيرا إلى أن السعودية تسعى لإغلاق الملف اليمني.

ولفت إلى أن الحوثيين يلعبون على عامل الوقت، لإعادة تجميع صفوفهم لجولة أخرى من الصراع، مؤكدا دعمه للتقارب السعودي الإيراني إذا كان سيسهم في تهدئة الوضع، لكنه قال إن العديد من مشكلات اليمن تحتاج حلا داخليا، وليس من الخارج.

وبالتزامن مع زيارة رئيس مجلس القيادة ومعه مسئولين كبار في الدولة ووفد سعودي رفيع، توعد المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات بمعاقبة من يتهمهم باستهداف أعلام الجنوب في محافظة حضرموت.

وقالت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس بحضرموت، إنها تستنكر ما وصفتها بالأعمال التخريبية والاعتداءات التي طالت أعلام الجنوب وصور قائدها عيدروس الزبيدي.

الهيئة حذرت من ما وصفته مغبة التمادي في استفزاز أنصارها وطالبت السلطة المحلية وأجهزة الأمن بتحمل مسؤولياتها ومتابعة المتورطين الذين زعمت أنهم يستهدفون أمن حضرموت واستقرارها.

جاءت هذه التهديدات غداة وصول رئيس مجلس القيادة وعدد من مستشاريه إلى مدينة المكلا لأول مرة منذ إعلان نقل السلطة، سبقها تهديد من كتلة حلف وجامع حضرموت التابعة للانتقالي بالتظاهر ضدها، لكن السلطات تعهدت بالتعامل بحزم مع أي أعمال تحريضية أو تخريبية.