عيدروس يشترط الإنفصال وفرع الإنتقالي بحضرموت يهدد الرئاسة تعلن من حضرموت عن تحول جديد يمنح المحافظات ادارة ذاتية وتكشف عن الخطوة القادمة ضيوف الرحمن يتوجهون الى مشعر منى لقضاء يوم التروية ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من تأثر الإمدادات بالوضع في روسيا الدعم السريع تعلن عن سيطرتها على مقرات رئيسية وهامة بالخرطوم.. والحرب يشتعل بدارفور لن تصدق.. ثروة أغنى 10 مليارديرات تتجاوز الناتج الإجمالي لأكثر من 100 دولة المحكمة العسكرية في مارب تحكم بإعدام عناصر خلية تابعة لمليشيا الحوثي استهدفت وزير الدفاع اليمني السابق ومواقع عسكرية وأمنية مليشيا الحوثي تنهي فرحة العيد لأسر مواطنين في الحديدة بهذه الطريقة مليشيا الحوثي ترتكب جريمة جديدة في محافظة إب (تفاصيل) الامن في تعز يضبط متهم قتل جندي ونهب سلاحة
وعد رئيس مجلس القيادة "رشاد العليمي" بتمكين أبناء حضرموت من إدارتها ماليا وإداريا وأمنيا وقال، في حال نجاح التجربة ستعمم على بقية المحافظات.
جاء ذلك خلال ترؤسه لقاءا موسعا في المكلا بقيادات السلطة المحلية والقيادات الأمنية والعسكرية والشخصيات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني، امس.
العليمي كشف عن تحضيرات لعقد لقاء تشاوري بين الحكومة والقطاع الخاص والسلطات المحلية والدول المانحة لدعم إدارة المحافظات ذاتيا، مؤكدا منح السلطات المحلية صلاحيات أكبر لتعزيز مؤسسات الدولة.
من جهته عبر محافظ حضرموت "مبخوت بن ماضي" عن أمله في أن تفضي زيارة رئيس مجلس القيادة إلى معالجة الملفات الشائكة التي تؤرق السلطة المحلية على صعيد الخدمات.
وقال، إن حضرموت لن تنتظر أربعين سنة حتى تنتهي الخلافات والحروب، ومن حق أبنائها أن يتولوا أمرها أمنيا واقتصاديا وإداريا.
إلى ذلك وضع "رشاد العليمي" في مدينة المكلا بحضرموت حجر الأساس لعشرين مشروعا وبرنامجا بقيمة مليار ومائتي مليون ريال سعودي بتمويل من الرياض.
ووفق السلطات في حضرموت، فإن أبرز المشاريع ستشمل إنشاء المستشفى الجامعي ومركز السرطان بجامعة حضرموت، وإنشاء محطة كهربائية بقدرة خمسة وعشرين ميغا وات في سيئون، وتنفيذ المرحلة الأولى من الطريق الدائري الجديد في المكلا، وإعادة تأهيل منفذ الوديعة البري.
كما تتضمن مشاريعَ أخرى في المرافق التعليمية والفنية والثروة السمكية والنقل، وتعزيز مصادر المياه، وتأهيل مدينة شبام، وحماية المكتبات التاريخية، إضافة إلى برامج للتمكين الاقتصادي.