الرئاسة تعلن من حضرموت عن تحول جديد يمنح المحافظات ادارة ذاتية وتكشف عن الخطوة القادمة

الإثنين 26 يونيو-حزيران 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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وعد رئيس مجلس القيادة "رشاد العليمي" بتمكين أبناء حضرموت من إدارتها ماليا وإداريا وأمنيا وقال، في حال نجاح التجربة ستعمم على بقية المحافظات.

جاء ذلك خلال ترؤسه لقاءا موسعا في المكلا بقيادات السلطة المحلية والقيادات الأمنية والعسكرية والشخصيات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني، امس.

العليمي كشف عن تحضيرات لعقد لقاء تشاوري بين الحكومة والقطاع الخاص والسلطات المحلية والدول المانحة لدعم إدارة المحافظات ذاتيا، مؤكدا منح السلطات المحلية صلاحيات أكبر لتعزيز مؤسسات الدولة.

من جهته عبر محافظ حضرموت "مبخوت بن ماضي" عن أمله في أن تفضي زيارة رئيس مجلس القيادة إلى معالجة الملفات الشائكة التي تؤرق السلطة المحلية على صعيد الخدمات.

وقال، إن حضرموت لن تنتظر أربعين سنة حتى تنتهي الخلافات والحروب، ومن حق أبنائها أن يتولوا أمرها أمنيا واقتصاديا وإداريا.

إلى ذلك وضع "رشاد العليمي" في مدينة المكلا بحضرموت حجر الأساس لعشرين مشروعا وبرنامجا بقيمة مليار ومائتي مليون ريال سعودي بتمويل من الرياض.

ووفق السلطات في حضرموت، فإن أبرز المشاريع ستشمل إنشاء المستشفى الجامعي ومركز السرطان بجامعة حضرموت، وإنشاء محطة كهربائية بقدرة خمسة وعشرين ميغا وات في سيئون، وتنفيذ المرحلة الأولى من الطريق الدائري الجديد في المكلا، وإعادة تأهيل منفذ الوديعة البري.

كما تتضمن مشاريعَ أخرى في المرافق التعليمية والفنية والثروة السمكية والنقل، وتعزيز مصادر المياه، وتأهيل مدينة شبام، وحماية المكتبات التاريخية، إضافة إلى برامج للتمكين الاقتصادي.