المحكمة العسكرية في مارب تحكم بإعدام عناصر خلية تابعة لمليشيا الحوثي استهدفت وزير الدفاع اليمني السابق ومواقع عسكرية وأمنية

الإثنين 26 يونيو-حزيران 2023 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أصدرت المحكمة العسكرية في المنطقة العسكرية الثالثة في جلستها المعلنة المنعقدة اليوم الأحد ٦ ذي الحجة ١٤٤٤ هجري الموافق ٢٥ يونيو ٢٠٢٣ م برئاسة القاضي عقيل محمد محسن تاج الدين وبحضور ممثل النيابة العامة وكيل نيابة المنطقة العسكرية الثالثة برهان يحيى محمد الصبري وممثل الدفاع عن المتهمين حكمها في القضية الجسيمة ٢٥ لسنة ١٤٤٢ هجري (إفشاء أسرار الدفاع للعدو) المنظورة أمامها

و قد قضت المحكمة بحق المتهمين على النحو

المتهم الأول مساعد / باسم علي عبده سعيد الصامت

*ادانته فيما نسب إليه في قرار الاتهام

وقضت

إعدامه حدا وتعزيرا ومصادرت ممتلكاته

٢_ المتهم العميد الركن. خالد محمد صالح الأمير

انها إجراءات الدعوى الجزائية قبل المتهم

لانقضاء ها بوافته

٣-المتهم النقيب شايف بندر شايف أحمد عامر

ادانته بجريمة الخيانة المنسوبة إليه في قرار الاتهام

و معاقبته بالحبس مدة ١٠ سنوات وطرده من الخدمة في القوات المسلحة

٤_المتهم ملازم محمد خالد محمد الأمير

ادانته بالتسبب في تسهيل اقتراف جريمة تبليغ أسرار الدفاع للعدو بعد تعديل وصفها القانوني ومعاقبته بالحبس مدة ٦ سنوات مع فصله من الخدمة في القوات المسلحة

٥- المتهم جندي قاسم احمد احمد الصبري بجريمة التسبب في تسهيل اقتراف جريمة تبليغ أسرار الدفاع للعدو بعد تعديل وصفها القانوني

ومعاقبته بالحبس ٤سنوت من تاريخ القبض عليه

مصادرة المضبوطات المستخدمة في الجريمة والناتجة عنها

.برائة بقية المتهمين ممانسب إليهم لعدم كفاية الادلة

وهم :

حاشد درهم الأحمر

يحيى صيفان خبر

طارق غالب عبده الصامت

نادية شهاب فراص ابو غانم

يذكر ان هذه الخلية تم القبض عليها عقب استهداف وزير الدفاع السابق الفريق المقدشي بصاروخ أطلقته المليشيات لاستهدافه شخصيا وكذا استهداف مواقع عسكرية وأمنية في مدينة مأرب.