مليشيا الحوثي ترتكب جريمة جديدة في محافظة إب (تفاصيل)

الإثنين 26 يونيو-حزيران 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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ارتكبت مليشيا الحوثي المصنفةإرهابيا، الأحد25/يونيوحزيران، جريمة مروعة بحق مواطنيين عزل من خلال اقتحامها قرية تعوب في محافظة إب ،وسط البلاد، مضيفة جريمة جديدة إلى سجل جرائمها المتواصلة بحق أبناء المحافظة.

مصادر محلية أفادت أن مشرفا حوثيا يدعى ابو حسين الهاروني داهم بمسلحيه منازل اسرة الشهاري في قرية تعوب بمديربة العدين ما أسفر عن مقتل رياض أمين الشهاري وإصابة سبعة آخرين بينهم زوجة المواطن مروان الشهاري وإحراق منزلين.

وأضافت المصادر أن المشرف الحوثي وجه مسلحيه بإحراق منزلي المواطنين محمد هزاع الشهاري وصادق عبدالقادر الشهاري.

يشار إلى أن المليشيا الحوثية تتعمد ارتكاب جرائم ممنهجة بحق أبناء محافظة إب والتي تتهمهم بالداعشية وهي التهمة التي دأبت على إلصاقها بكل من يعارضها.