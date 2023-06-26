مليشيا الحوثي ترتكب جريمة جديدة في محافظة إب (تفاصيل) الامن في تعز يضبط متهم قتل جندي ونهب سلاحة الجيش يصد محاولة تسلل للحوثيين شرق مدينة تعز وفاة التاجر الذي أحرق نفسه في عدن احتجاجا على نهب بضاعته مئات الآلاف يؤدون طواف القدوم مع بدء مناسك الحج والسعودية تتوقع مشاركة مليونَي حاج أوّل تصريح لبوتين بعد أزمة تمرد قائد فاغنر مع اقتراب عيد الأضحى .. إليك 6 نصائح لتناول اللحم دون أضرار صحية الملك سلمان يوجه باستضافة 1000 حاج وحاجة لفئة معينة من اليمنيين مبادرة جديدة لإنهاء معاناة المواطنين في تعز وزير الأوقاف والإرشاد يلتقي المرشدين المرافقين لبعثة الحج اليمنية
ارتكبت مليشيا الحوثي المصنفةإرهابيا، الأحد25/يونيوحزيران، جريمة مروعة بحق مواطنيين عزل من خلال اقتحامها قرية تعوب في محافظة إب ،وسط البلاد، مضيفة جريمة جديدة إلى سجل جرائمها المتواصلة بحق أبناء المحافظة.
مصادر محلية أفادت أن مشرفا حوثيا يدعى ابو حسين الهاروني داهم بمسلحيه منازل اسرة الشهاري في قرية تعوب بمديربة العدين ما أسفر عن مقتل رياض أمين الشهاري وإصابة سبعة آخرين بينهم زوجة المواطن مروان الشهاري وإحراق منزلين.
وأضافت المصادر أن المشرف الحوثي وجه مسلحيه بإحراق منزلي المواطنين محمد هزاع الشهاري وصادق عبدالقادر الشهاري.
يشار إلى أن المليشيا الحوثية تتعمد ارتكاب جرائم ممنهجة بحق أبناء محافظة إب والتي تتهمهم بالداعشية وهي التهمة التي دأبت على إلصاقها بكل من يعارضها.