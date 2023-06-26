الامن في تعز يضبط متهم قتل جندي ونهب سلاحة

الإثنين 26 يونيو-حزيران 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 250

أعلنت الأجهزة الأمنية في محافظة تعز، الأحد 25/يونيوحزيران، ضبط شخص متهم بقتل جندي ونهب سلاحه وقضايا أخرى.

وأفاد مركز الإعلام الأمني بتعز، أن الأجهزة الأمنية بشرطة تعز تمكنت من ضبط المدعو "م.ع.ا" الذي صدر بحقه أوامر قهرية من النيابة، على ذمة قضية قتل الجندي احمد عبدالعزيز ونهب سلاحه.

وأشار إلى أن الحادثة وقعت بتاريخ 2023/3/14، مضيفا أن بعد متابعة وتنسيق بين البحث الجنائي والأجهزة الأمنية تم ضبطه الأحد وإيداعه الحجز لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة وتحويله إلى جهة الاختصاص. ولفت المركز إلى أن المذكور مطلوب بعدة قضايا آخرى كالتقطع والخطف والسرقة بالإكراه