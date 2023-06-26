مليشيا الحوثي ترتكب جريمة جديدة في محافظة إب (تفاصيل) الامن في تعز يضبط متهم قتل جندي ونهب سلاحة الجيش يصد محاولة تسلل للحوثيين شرق مدينة تعز وفاة التاجر الذي أحرق نفسه في عدن احتجاجا على نهب بضاعته مئات الآلاف يؤدون طواف القدوم مع بدء مناسك الحج والسعودية تتوقع مشاركة مليونَي حاج أوّل تصريح لبوتين بعد أزمة تمرد قائد فاغنر مع اقتراب عيد الأضحى .. إليك 6 نصائح لتناول اللحم دون أضرار صحية الملك سلمان يوجه باستضافة 1000 حاج وحاجة لفئة معينة من اليمنيين مبادرة جديدة لإنهاء معاناة المواطنين في تعز وزير الأوقاف والإرشاد يلتقي المرشدين المرافقين لبعثة الحج اليمنية
أفشلت قوات الجيش اليوم، الأحد،25يونيو حزيران محاولة تسلل لمسلحي الحوثي المصنفة إرهابيا، على مواقعه في التشريفات شرق مدينة تعز (جنوب غربي البلاد).
وقال المركز الإعلامي لمحور تعز العسكري، إن قوات “الجيش الوطني، مسنوداً بالمقاومة الشعبية، صدت محاولة تسلل لمليشيا الإرهاب الحوثية، في جبهة التشريفات شرق مدينة تعز” دون مزيد من التفاصيل.
إلى ذلك، أعلن الجيش عن تصدي قواته لطائرة مسيرة حوثية فوق جبل (النُبَيْع) بمديرية مقبنة بالريف الغربي لمحافظة تعز.
والسبت، صعدت مليشيات الحوثي على تعز ودارت معارك عنيفة بين الجيش اليمني ومليشياالحوثيالإرهابيةالمدعومةإيرانيًا، بالتزامن مع وصول وزير الدفاع اليمني الفريق محسن الداعري إلى المدنية.
وخلال زيارته إلى تعز، شدد وزير الدفاع اليمني على المزيد من التلاحم والتماسك ورفع الجاهزية القتالية والروح المعنوية لمنتسبي قوات الجيش تحسباً لأي طارئ”.
وأكد، أن “مليشيا الحوثي لن تخضع للسلام العادل كما هو عهدها منذ بدأت تمردها على الدولة”.
والخميس، نظمت مليشيا الحوثي عرضا عسكريا في مدينة إب المحاذية لمدينة تعز، وسط مخاوف من أن تشن هجوما على مركز المدينة المحاصر منذ سنوات، بهدف تحسين وضعها التفاوضي.
وتواصل مليشيا الحوتي المصنفة إرهابيا تصعيدها العسكري على تعز ومارب وتستهدف المدنيين بالقناصه والمدفعية