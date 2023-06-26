الجيش يصد محاولة تسلل للحوثيين شرق مدينة تعز

الإثنين 26 يونيو-حزيران 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أفشلت قوات الجيش اليوم، الأحد،25يونيو حزيران محاولة تسلل لمسلحي الحوثي المصنفة إرهابيا، على مواقعه في التشريفات شرق مدينة تعز (جنوب غربي البلاد).

وقال المركز الإعلامي لمحور تعز العسكري، إن قوات “الجيش الوطني، مسنوداً بالمقاومة الشعبية، صدت محاولة تسلل لمليشيا الإرهاب الحوثية، في جبهة التشريفات شرق مدينة تعز” دون مزيد من التفاصيل.

إلى ذلك، أعلن الجيش عن تصدي قواته لطائرة مسيرة حوثية فوق جبل (النُبَيْع) بمديرية مقبنة بالريف الغربي لمحافظة تعز.

والسبت، صعدت مليشيات الحوثي على تعز ودارت معارك عنيفة بين الجيش اليمني ومليشياالحوثيالإرهابيةالمدعومةإيرانيًا، بالتزامن مع وصول وزير الدفاع اليمني الفريق محسن الداعري إلى المدنية.

وخلال زيارته إلى تعز، شدد وزير الدفاع اليمني على المزيد من التلاحم والتماسك ورفع الجاهزية القتالية والروح المعنوية لمنتسبي قوات الجيش تحسباً لأي طارئ”.

وأكد، أن “مليشيا الحوثي لن تخضع للسلام العادل كما هو عهدها منذ بدأت تمردها على الدولة”.

والخميس، نظمت مليشيا الحوثي عرضا عسكريا في مدينة إب المحاذية لمدينة تعز، وسط مخاوف من أن تشن هجوما على مركز المدينة المحاصر منذ سنوات، بهدف تحسين وضعها التفاوضي.

وتواصل مليشيا الحوتي المصنفة إرهابيا تصعيدها العسكري على تعز ومارب وتستهدف المدنيين بالقناصه والمدفعية