وفاة التاجر الذي أحرق نفسه في عدن احتجاجا على نهب بضاعته

الإثنين 26 يونيو-حزيران 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 191

توفي أحد التجار اليمنيين، الأحد، متأثرًا بجروحه التي أصيب بها، إثر حرق نفسه قبل عدة أيام في العاصمة المؤقتة عدن.

وقالت مصادر محلية، إن “التاجر اليمني وازر عبده علي الصغير توفي اليوم الأحد 25يونيو حزيران متأثراً بجراحه التي أصيب بها جراء إحراق نفسه أمام المجلس المحلي لمديرية “الشيخ عثمان” في عدن احتجاجاً على نهب بضاعته من قبل سلطات المديرية”.

وفي 23 من الشهر الجاري، أقدم الصغير على إحراق نفسه، أمام مبنى السلطة المحلية بمديرية الشيخ عثمان، احتجاجاً على الجبايات التي تمارس ضد المحلات والبسطات التجارية.

وأصيب الصغير بجروح، وقد جرى نقله على إثرها إلى المستشفى الألماني قبل أن يجري إسعافه إلى مستشفى الجمهوري، بعد رفض استقباله وعلاجه لعدم امتلاكه المال”.

وكان العشرات من المواطنين قد نظموا، في وقت سابق، احتجاجات شعبيّة غاضبة للتنديد بما جرى للمواطن الصغير واحتجاجاً على ابتزاز المواطنين بالجبايات غير القانونية.

إثر ذلك، وجه النائب العام في اليمن القاضي قاهر مصطفى، بالتحقيق في واقعة إحراق الصغير لنفسه، احتجاجاً على الجبايات التي تمارسها السلطة المحلية في مديرية الشيخ عثمان بمحافظة عدن.

وكلف النائب العام، رئيس نيابة استئناف شمال عدن القاضي يحي ناصر الشعيبي وكيل نيابة الشيخ عثمان، بالتحقيق في الواقعة والتأكد من جود أماكن حجز غير قانونية تابعة لمدير عام مديرية الشيخ عثمان وسام معاوية