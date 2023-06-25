مع اقتراب عيد الأضحى .. إليك 6 نصائح لتناول اللحم دون أضرار صحية

الأحد 25 يونيو-حزيران 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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خلال فترة عيد الأضحى، تكثر نسبة استهلاك اللحوم بشكل كبير، مقارنة بالأيام العادية، حيث يتم تحضير ما لذَّ وطاب من الأطباق، التي يشتهر بها كل بلد، ولكن هنا يجب على الناس مراعاة نظامهم الغذائي والبحث عن أفضل النصائح الطبية التي تمكنهم من تناول اللحم دون أضرار صحية.

– نصائح لتناول اللحم دون أضرار صحية

معظم الأطباق خلال عيد الأضحى تكون من التوابل واللحم، وتفتقر إلى الخضار، مما يمكن أن يؤدي إلى عدة مشاكل على مستوى الهضم.

فضلاً عن أن النسبة الكبيرة من الدهون التي يحتوي عليها لحم الغنم، قد تؤدي إلى تفاقم عدة أمراض، مثل ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، وارتفاع نسبة السكر في الدم.

لذلك من الجيد اتباع نصائح لتناول اللحم دون أضرار صحية.. وهنا سنذكر 6 نصائح سهلة وبسيطة وهي:

1- التوقف عن تناول اللحوم الحمراء قبل العيد

أول نصيحة علينا اتباعها من أجل استهلاك اللحم دون مواجهة أي مشكل صحي، تبدأ قبل أيام العيد نفسها.

إذ يفضل أن يتم التوقف والتقليل من استهلاك اللحوم الحمراء أسبوعاً كاملاً، قبل يوم العيد، إذ أن الجسم يكون في هذه المرحلة قد تمكَّن من تنظيف نفسه من السموم المتراكمة سابقاً، كما أنه يصبح مستعداً لاستقبال الوجبات الخاصة بعيد الأضحى.

وخلال هذه الفترة، سيكون من الجيد استهلاك مشروبات “الديتوكس”، التي لها دور فعال جداً في التخلص من سموم الجسم.

2- إزالة الدهون من اللحم

يجب قبل طهي اللحم، إزالة أكبر كمية من الدهون، إذ إن هذه المرحلة تعتبر أساسية من أجل استهلاك لحم الغنم بشكل صحي، كونه يحتوي على كمية كبيرة جداً من الدهون.

ومن بين الطرق التي يمكن اعتمادها لإزالة الدهون، هي سلق اللحم لعدة دقائق، قبل طهيه، مما يجعله خفيفاً أكثر، مقارنة باللحم غير المسلوق.

3- تفادي اللحم المقلي

وهنا علينا الإشارة إلى أن اللحوم المسلوقة بشكل كامل، والمطهية على طريقة البخار، أو المشوية على الفحم، أكثر صحة من تلك التي يتم قليها، أو تحضيرها مع المرق.

وذلك لأن هذه الطريقة تساعد اللحم على التخلص من كميات كبيرة من الدهون التي يحتوي عليها، خصوصاَ أن مزيج الدهون مع البروتينات الحيوانية يؤدي إلى صعوبة في الهضم، والشعور بالغثيان، وزيادة خفقان القلب.

4- تناول الخضراوات بكثرة

بسبب كثرة الأطباق التي يتم تحضيرها من اللحم، يصبح من النادر تحضير تلك الأخرى التي تعتمد على الخضراوات، لذلك يجب الانتباه جيداً من أجل عدم الوقوع في هذا الخطأ.

إذ إنه من الصحي تضمين الخضار إلى الوصفات التي يتم طهيها خلال عيد الأضحى، أو إضافة سلطات مختلفة، والتي تحتوي على باقة كبيرة من الخضار، إلى طاولة الأكل، كي لا يتم نسيان تناولها، خصوصاً أنها غنية بالألياف، التي تساعد على التقليل من مشاكل الهضم، وامتصاص الدهون.

5- 100 غرام من اللحم في اليوم

بالرغم من كميات اللحم الكبيرة المتوفرة في عيد الأضحى، فهذا لا يعني تناول حصص كثيرة، إذ يجب أن لا يتجاوز وزن القطعة 100 غرام، والتي يتم استهلاكها في اليوم الواحد.

كما من الجيد اختيار الأجزاء التي تحتوي على كمية قليلة من الدهون، أبرزها منطقة العنق، والفخذ، وتفادي الأجزاء الأخرى التي تكون مليئة بالدهون.

6- ممارسة الرياضة وشرب الماء

إلى جانب الالتزام بهذه النصائح الغذائية، لا يجب إهمال ممارسة الرياضة خلال أيام عيد الأضحى، خصوصاً بعد تناول اللحم، لمساعدة الجسم على حرق الدهون التي جمعها.

كما يجب الحرص على شرب كميات كبيرة من الماء، الذي يساعد بدوره على طرد السموم، وترطيب الجسم، لمنع أي أضرار جانبية لتناول اللحم.