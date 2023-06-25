الملك سلمان يوجه باستضافة 1000 حاج وحاجة لفئة معينة من اليمنيين

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وجه الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، باستضافة ألفي حاج وحاجة من أسر "الشهداء" في الجيش السعودي واليمني، ممن سقطوا في المواجهات ضد جماعة الحوثي.
وذكرت وسائل إعلام سعودية، أن الملك سلمان وجه بإستضافة ألف حاج من أسر ذوي "الشهداء" المشاركين في عاصمة الحزم من أبناء المملكة، و1000 حاج وحاجة من أسر ذوي "الشهداء" في الجيش اليمني.
وقال وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، "إن هذه الاستضافة تأتي امتداداً لما توليه قيادة المملكة من أعمال جليلة في خدمة الإسلام والمسلمين، وتقديراً من القيادة لما قدمه الشهداء من تضحيات للدفاع عن حياض الدين والأوطان".
وأوضح أن "الوزارة منذ صدور الأمر الملكي الكريم قامت بالاستعداد لاستضافة هؤلاء الحجاج وإعداد خطة استراتيجية لذلك، وتوفير جميع الخدمات لهم ليؤدوا مناسكهم بيسر وطمأنينة".