مبادرة جديدة لإنهاء معاناة المواطنين في تعز

الأحد 25 يونيو-حزيران 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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قدمت لجنة التفاوض لفتح طرق تعز مبادرة جديدة شملت فتح 5 طرق وخطوط رئيسية. وشملت المبادرة الخطوط التالي:

1- طريق سوفتيل – الجهيم – مسجد الصفا – زيد الموشكي

2- طريق السمن والصابون – المطار القديم – بئر باشا

3- طريق كرش – الراهدة – الحوبان – جولة القصر – عقبة منيف

4- مفرق الذكرة – الستين – مفرق العدين – سوق الرمادة – الحوجلة – عصيفرة

5- طريق الحوبان – جولة القصر – وادي صالة – صالة واتهمت لجنة التفاوض الحكومية مليشيا الحوثي بتعمدها إذلال أبناء تعزوتلذذها بمعاناتهم اعتقادا منها أنها تنتصر على هذه المدينة وشموخ أبنائها.

وأكدت لجنة التفاوض الحكومية بأنها تطرح باستمرار على المجتمع الدولي والمبعوث الأممي أن حصار تعز ملف إنساني بحت.

وشددت اللجنة على ضرورة ممارسة أقصى الضغوط على الحوثيين الذين يستخدمون حصار تعز ورقة سياسية لتحقيق مكاسب في ملفات أخرى.

وأبدت لجنة التفاوض استعدادها لبحث آليات التنسيق لاستقبال المواطنين القادمين إلى المدينة أو المغادرين منها وتشكيل لجان مشتركة لحل أي إشكالات في حالة فتح الطرق