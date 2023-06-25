وزير الأوقاف والإرشاد يلتقي المرشدين المرافقين لبعثة الحج اليمنية

الأحد 25 يونيو-حزيران 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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إلتقى معالي وزير الأوقاف والإرشاد، رئيس مكتب شؤون حجاج اليمن، الشيخ/ محمد بن عيضة شبيبة ،اليوم، العلماء والمرشدين المرافقين لبعثة الحج اليمنية في مكة المكرمة.

وأشار وزير الأوقاف إلى شرف المهمة التي يقوم بها العلماء والمرشدون في الدعوة إلى الله وهو تكليف لا تشريف، لافتاً إلى أهمية استشعار الأجر والثواب من الله والإخلاص له في الدعوة والإرشاد والفتوى.

وشدد الوزير على ضرورة أن تتركز واجبات العلماء والمرشدين حول تعريف الحجاج وتبصيرهم بأداء مناسكهم الصحيحة وايضاح الأحكام الشرعية لهم، والابتعاد عن الخلافات ونبذ الفرقة، وأن تكون دعوتهم إلى ما يوحد الكلمة ويجمع، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، واستشعاراً بمقاصد الحج العظيمة التي تؤكد على وحدة المسلمين ومساواتهم وقد وقفوا بين يدي ربهم بملبس واحد وفي صعيد واحد ملبين تلبية التوحيد لله لا شريك له، وأهمية ربط الناس بشعار التوحيد العظيم.

وتحدث وكيل وزارة الأوقاف لقطاع الحج والعمرة الدكتور/ مختار الرباش، عن أهمية الالتزام بالضوابط والأنظمة للمملكة، وحث الناس عليها، والالتزام بالخطط المقررة من قطاع الحج والعمرة لنجاح الحج.

. بدوره نوه وكيل وزارة الأوقاف لقطاع مدارس التحفيظ، الشيخ حسن الشيخ، عن أهمية استغلال هذه الفرصة لتعليم الححاج كل أمور دينهم، وأن لا يقتصر دور المرشدين على الدعوة في الحج وحسب، بل إن مهمة الدعاة لا يحدها مكان ولا زمان.

وتحدث رئيس لجنة التوعية والارشاد، الشيخ عبدالرؤوف الردفاني، عن عدد المحاضرات التي أنجزتها اللجنة حتى يوم ٦ ذي الحجة والمقدرة ب ٣٠٥ محاضرة علاوة على ٣٠ محاضرة مشتركة بين العلماء موزعة على ١٠ أبراج، بالإضافة إلى خدمة الفتوى في كل برج على مدار الساعة.

حضر اللقاء، وكيل وزارة الأوقاف لقطاع الإرشاد، الشيخ/ ياسر الزفار، ومستشار وزارة النقل عضو اللجنة العليا للحج، صالح الوالي، وأعضاء وعضوات لجان العلماء والمرشدين المرافقين لبعثة الحج اليمنية.