الحكومة الشرعية تعلن عن مبادرة أحادية لفتح 5 طرق من وإلى محافظة تعز

الأحد 25 يونيو-حزيران 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - متابعات

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أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، عن مبادرة جديدة لفتح بعض الطرق في تعز، والمغلقة من قِبل مليشيا الحوثي الإرهابية ضمن حصارها المفروض على المحافظة منذ نحو ثماني سنوات.

وقالت لجنة التفاوض الحكومية لفتح طرق تعز،في بلاغ صحفي أصدرته اليوم الأحد، عقب اجتماعها أمس السبت: "نفياً لمزاعم الحوثيين بشأن رفض اللجنة فتح الطرق في تعز، فإننا نقدم هذه المبادرة لفتح بعضها والمغلقة من قِبل الجماعة".



وأضاف البلاغ أن المبادرة تتضمن فتح 5 طرق من وإلى المحافظة وهي: "طريق سوفتيل - الجهيم - مسجد الصفا - زيد الموشكي. طريق مصنع السمن والصابون - المطار القديم - بئر باشا. طريق كرش - الرهدة - الحوبان - جولة القصر - عقبة منيف. مفرق الذكرة - الستين - مفرق العدين - سوق الرمدة - الحوجلة - عصيفرة. طريق الحوبان - جولة القصر - وادي صالة - صالة".

وأبدت اللجنة استعدادها لبحث آليات التنسيق لاستقبال القادمين إلى المدينة أو المغادرين منها، وتشكيل لجان مشتركة لحل أي إشكالات في حال فتح هذه الطرق.

وأشار البلاغ إلى أن اللجنة عقدت اجتماعاً، السبت، للوقوف أمام استمرار جماعة الحوثيين في فرض حصارها على مدينة تعز وإغلاق كافة الطرق والمعابر منها وإليها، رغم كل الاتفاقيات وجولات المفاوضات، الأمر الذي يفرض على المجتمع الدولي والمبعوث الأممي ضرورة "ممارسة أقصى الضغوط على الجماعة لفك حصارها عن المدينة، حيث إنها تستغل ذلك كورقة سياسية لتحقيق مكاسب في ملفات أخرى".