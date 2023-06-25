توجيه رئاسي ينتصر للوحدة وينسف أحلام الانفصاليين في اليمن

الأحد 25 يونيو-حزيران 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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وجه رئيس مجلس الرئاسة رشاد العليمي ضربه موجعة لمشروع الانفصاليين في اليمن الموالين للامارات حين اعلن عن توجه حكومي لمنح محافظة حضرموت صلاحيات ادارية ومالية وامنية كاملة، على نحو يفتح الطريق امام تعميم هذه التجربة على بقية المحافظات في حال نجاحها.

واكد العليمي في خطاب امام قيادات السلطة المحلية الامنية والعسكرية والشخصيات الاجتماعية بمحافظة حضرموت، بأن المحافظة النفطية المترامية الاطراف"ستدير نفسها ماليا واداريا وامنيا من قبل السلطة المحلية" وفقاً لوكالة سبأ الرسمية.



وكان العليمي وصل السبت الى محافظة حضرموت في زيارة هي الاولى له منذ توليه المنصب الرئاسي في ابريل العام الماضي.

وتعهد الرئيس العليمي بتعميم هذه التجربة على بقية المحافظات في حال نجح تنفيذها في حضرموت.

وقال ان محافظة حضرموت ستبقى عنوانا للدولة، وقاطرة لها، ورافدا اساسيا من روافدها الحضارية، والانسانية في مختلف المجالات.

واكد التزام المجلس الرئاسي والحكومة، بجعل حضرموت في صدارة الاولويات، بما في ذلك تخفيف المعاناة الانسانية والخدمية عن مواطنيها، وتمكينهم من ادارة شؤونهم الاقتصادية والامنية، وجلب الاستثمارات كنموذج لدولة المؤسسات المنشودة.

اعلان الرئيس العليمي اليوم بمنح صلاحيات ادارية ومالية وامنية كاملة لمحافظة حضرموت مع تعميم هذه التجربة على بقية المحافظات احرق احلام الانفصاليين الذين بدأوا مؤخراً في الانتفاشة والعزف على موال منح ابناء المحافظات الجنوبية صلاحية الادارة الذاتية الكاملة لمحافظاتهم.