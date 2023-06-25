تصعيد حوثي جديد ضد المدنيين جنوب الحديدة وغرب محافظة تعز

الأحد 25 يونيو-حزيران 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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لليوم الثاني على التوالي تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية، استهداف تجمعات سكانية جنوب محافظة الحديدة وغرب تعز، مستخدمة المدفعية والأسلحة الرشاشة.

وأفادت مصادر محلية بأن المليشيا المدعومة إيرانيًا والمصنفةإرهابيا استهدفت قرى آهلة بالسكان ومزارع المواطنين جنوب مديرية التحيتا التابعة لمحافظة الحديدة، تزامنًا مع قصف مماثل استهدف قرى عزلة المجاعشة التابعة لمديرية مقبنة- محافظة تعز.

وأضافت أن القصف أثار الخوف والفزع في صفوف الأهالي، خاصة النساء والأطفال، كما أجبر المزارعين ورعاة الأغنام على العودة إلى منازلهم خشية على حياتهم.

ورغم استمرار الهدنة غير المعلنة منذ بداية أكتوبر (تشرين الأول) 2022، إلا أن مليشيات الحوثي استمرت في انتهاكاتها ضد المدنيين، وطرقاتهم.

وتواصل مليشيا الحوثي الإرهابية، قصف القرى والأحياء السكنية في تعز واستهداف المواطنين منذ ثماني سنوات.