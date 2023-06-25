عاجل: 6 قرارات ملكية سعودية بتعيينات رفيعة وقرار بإعفاء أحد الأمراء من منصبه

الأحد 25 يونيو-حزيران 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-وكالات

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أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الأحد 25 يونيو/ حزيران، صدور عددًا من الأوامر الملكية في عديد من المناصب القيادية بالمملكة العربية السعودية.

وشملت القرارات الملكية – وفق وكالة الأنباء الرسمية السعودية “واس” – ستة تعيينات جديدة، وقرار وحيد بالإعفاء للأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، نائب أمير منطقة الحدود الشمالية من منصبه.

وتضمنت القرارات تعيين الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن، نائباً لوزير الدفاع، وبمرتبة وزير.

وأصدر الديوان الملكي قراراً بتعيين الدكتور هشام بن عبدالرحمن بن عبدالله آل الشيخ، نائباً لرئيس هيئة حقوق الإنسان بالمرتبة الممتازة، وتعيين خالد بن محمد بن عبدالعزيز العبدالكريم مستشارا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.

كما تضمنت القرارات الملكية تعيين نزار بن سليمان بن علي العلولا، مستشارا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة، والمهندس، عالي بن محمد بن عالي الزهراني محافظاً للهيئة العليا للأمن الصناعي بالمرتبة الممتازة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فقد عين الديوان الملكي السعودي، إبراهيم بن يوسف بن إبراهيم المبارك، مساعداً لوزير الاستثمار بالمرتبة الممتازة.