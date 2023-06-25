الرئيس يزيح الستار عن 20 مشروعا انمائيا في حضرموت بتمويل سعودي.. تفاصيل

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دشن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، اليوم الاحد، 20 مشروعا انمائيا، بدعم سعودي في محافظة حضرموت (شرق البلاد).
ووفق وكالة "سبأ" الحكومية فأن العليمي "أزاح الستار عن 20 مشروع وبرنامج انمائي في محافظة حضرموت ينفذها ويمولها البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن بتكلفة مليار 200 مليون ريال سعودي".
المشاريع شملت مجالات التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية إضافة إلى برامج حماية التراث الإنساني.
رافق رئيس مجلس القيادة الرئاسي خلال الفعالية، رئيس مجلس الشورى احمد بن دغر، ومستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي حيدر ابوبكر العطاس، ونائب رئيس مجلس النواب محمد الشدادي، ونائبا رئيس هيئة التشاور والمصالحة عبدالملك المخلافي، والقاضي اكرم العامري، ومدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، والأمين العام لرئاسة الجمهورية ياسر الشقي، ووزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، ووزير النفط والمعادن سعيد الشماسي، وعدد من المسؤولين وأعضاء مجلسي النواب والشورى، والشخصيات الاجتماعية الذين كان في استقبالهم محافظ محافظة حضرموت مبخوت بن ماضي، والأمين العام للمجلس المحلي في المحافظة صالح العمقي، ومساعد المشرف العام للبرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن المهندس حسن العطاس وعدد من المسؤولين، وفق سبأ.