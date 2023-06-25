شركة الغاز اليمنية تطمأن المواطنين وتوضح.. كيف توزع الحصص ومن المسئول عن مراقبة الأسعار؟

الأحد 25 يونيو-حزيران 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-مأرب

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قال مدير عام الشركة اليمنية للغاز، المهندس محسن بن وهيط، إن شركة "صافر" للغاز (مقرها مأرب) تغطي 70% من احتياجات المحافظات اليمنية من الغاز و30% يتم استيرادها من الخارج.

وطمأن "وهيط" في حوار نشره موقع "سبتمبر نت" المواطنين بتوفر الغاز المنزلي في السوق، مؤكدا ان "لديهم مخزون استراتيجي كبير".

واوضح إلى أن "حصص الغاز توزع بحسب الكثافة السكانية وحركة النزوح".

وقال إن "الرقابة السعرية لوكالات بيع الغاز من اختصاص السلطات المحلية والجهات ذات العلاقة ومسؤوليتنا فقط توفير الغاز".

وتابع: "لدينا خطط طموحة في رفع المخزون الاستراتيجي وما ينقصنا هو الدعم".

وأكد أن"السيولة تكاد تكون معدومة" مضيفا "نواجه مشكلة كبيرة في الدعم وتوفر العملة الصعبة".