الرئيس يزيح الستار عن 20 مشروعا انمائيا في حضرموت بتمويل سعودي.. تفاصيل شركة الغاز اليمنية تطمأن المواطنين وتوضح.. كيف توزع الحصص ومن المسئول عن مراقبة الأسعار؟ من هو الحوثي الذي زار السعودية بشكل منفصل ومعروف عنه مناهضته لعبدالملك؟ ''صورة'' اليمن تخسر بصعوبة من ايران وتودع بطولة كأس آسيا للناشئين العليمي والعطاس وبن دغر وآخرون في حضرموت.. ماذا قال الرئيس في أول تصريح من المكلا؟ احتدام المعارك بالسودان.. وتحذير من مجاعة كارثية بسبب الستمرار الحرب زعيم فاغنر قام بخدعة قبل دخول روسيا.. مصادر استخباراتية أمريكية تكشف لCNN كشف تفاصيل بنود اتفاق روسيا مع فاغنر.. وهكذا غادر بريغوجين نحو بيلاروسيا 6 علامات تُخبرك أنك بحاجة إلى مزيد من النوم مليشيا الحوثي تقاعد 200 موظف بهذا القطاع لم يستوفوا خدمتهم الفعلية
قال مدير عام الشركة اليمنية للغاز، المهندس محسن بن وهيط، إن شركة "صافر" للغاز (مقرها مأرب) تغطي 70% من احتياجات المحافظات اليمنية من الغاز و30% يتم استيرادها من الخارج.
وطمأن "وهيط" في حوار نشره موقع "سبتمبر نت" المواطنين بتوفر الغاز المنزلي في السوق، مؤكدا ان "لديهم مخزون استراتيجي كبير".
واوضح إلى أن "حصص الغاز توزع بحسب الكثافة السكانية وحركة النزوح".
وقال إن "الرقابة السعرية لوكالات بيع الغاز من اختصاص السلطات المحلية والجهات ذات العلاقة ومسؤوليتنا فقط توفير الغاز".
وتابع: "لدينا خطط طموحة في رفع المخزون الاستراتيجي وما ينقصنا هو الدعم".
وأكد أن"السيولة تكاد تكون معدومة" مضيفا "نواجه مشكلة كبيرة في الدعم وتوفر العملة الصعبة".