من هو الحوثي الذي زار السعودية بشكل منفصل ومعروف عنه مناهضته لعبدالملك؟ ''صورة''

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كشفت مصادر مطلعة ان محمد عبدالعظيم الحوثي، وهو احد أبرز المناهضين لعبدالملك الحوثي، زار السعودية بشكل منفصل في الأيام الماضية.
وظهر محمد الحوثي في صور ومقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي نشرها شقيقه "علي عبدالعظيم الحوثي" مساء السبت، قال فيها أن شقيقه محمد عبدالعظيم زار المسجد النبوي مع عدد من مرافقيه.
وقال علي عبدالعظيم الحوثي، إن زيارة أخيه للسعودية لم تكن ضمن الوفد الحوثي الذي يقوده الرزامي، بل ضمن وفد منفصل.
ويخوض عبدالعظيم الحوثي صراعا منذ سنوات طويلة ضد عبدالملك الحوثي باعتباره الأحق بالإمامة من عبدالملك المصنّف عنده على أنه جاهل، يفتقد لشروط الاجتهاد والعلم والشجاعة التي تنص عليها النظرية الإمامية.
وكان وفد حوثي بقيادة الرزامي قد وصل السعودية الاسبوع الماضي في زيارة قالت المليشيا إنها ضمن وفد لأداء فريضة الحج، لكن مراقبون أكدوا أن هذه الوفود تاتي في سياق تبادل الوفود بين السعودية والحوثيين.