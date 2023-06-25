اليمن تخسر بصعوبة من ايران وتودع بطولة كأس آسيا للناشئين

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خسر المنتخب اليمني للناشئين اليوم الأحد مباراة ربع نهائي كأس آسيا، امام ايران بركلات الترجيح 4-2.
وفرض لاعبو اليمن التعادل السلبي خلال شوطي المباراة على منتخب ايران لتذهب المباراة الى ركلات الترجيح التي حسمت لإيران.
سجل لليمن في ركلات الترجيح انور الطريقي وعصام ردمان واهدرت ركلتين وتصدى الحارس انور وضاح لركلة جزاء ايرانية لتنتهي 4-2.
وقدم المنتخب اليمني أداءا مشرفا واستحوذ على الكرة بنسبة وصلت 60% لكن الخسارة حرمته من التأهل لكأس العالم وبلوغ نصف نهائي كأس آسيا تحت سن 17 عام.
بهذا تأهلت ايران لنصف النهائي وستواجه الفائز من مباراة اليابان واستراليا، كما ضمنت مقعد لها في كأس العالم المقبلة للناشئين .