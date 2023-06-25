كشف تفاصيل بنود اتفاق روسيا مع فاغنر.. وهكذا غادر بريغوجين نحو بيلاروسيا

الأحد 25 يونيو-حزيران 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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كشف الحكومة الروسية، بنود الاتفاق بين وزارة الدفاع، وقوات "فاغنر" بوساطة بيلاروسية.

وأوضح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن بنود التسوية التي تمت بوساطة مينسك جاءت كالتالي:

-إغلاق القضية الجنائية بحق بريغوجين وسيغادر إلى بيلاروس.

- بعض مقاتلي "فاغنر" ممّن رفضوا منذ البداية الانخراط في "حملة" بريغوجين، ستتاح أمامهم إمكانية الانضمام لصفوف القوات المسلحة الروسية والتعاقد مع وزارة الدفاع.

- لن يخضع هؤلاء لأي ملاحقة قانونية.