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كشف تفاصيل بنود اتفاق روسيا مع فاغنر.. وهكذا غادر بريغوجين نحو بيلاروسيا

الأحد 25 يونيو-حزيران 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات
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كشف الحكومة الروسية، بنود الاتفاق بين وزارة الدفاع، وقوات "فاغنر" بوساطة بيلاروسية.

وأوضح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن بنود التسوية التي تمت بوساطة مينسك جاءت كالتالي:

-إغلاق القضية الجنائية بحق بريغوجين وسيغادر إلى بيلاروس.

- بعض مقاتلي "فاغنر" ممّن رفضوا منذ البداية الانخراط في "حملة" بريغوجين، ستتاح أمامهم إمكانية الانضمام لصفوف القوات المسلحة الروسية والتعاقد مع وزارة الدفاع.

- لن يخضع هؤلاء لأي ملاحقة قانونية.

  • عودة قوات شركة "فاغنر" إلى معسكراتها.
  • -الجزء الذي لا يرغب في العودة إلى المقار والمعسكرات يوقع اتفاقيات مع وزارة الدفاع الروسية.
  • - إغلاق القضية الجنائية بحق بريغوجين وسيغادر إلى بيلاروس. كما أوضح بيسكوف أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اتفقا صباح السبت على إتمام الوساطة، مشيرا إلى أن ما جرى لن يؤثّر على مسار الحرب في أوكرانيا.
  • هكذا غادر بريغوجين أظهرت مشاهد لحظة مغادرة قائد "فاغنر" يفغيني بريغوجين، مدينة روستوف بعد السيطرة عليها ليوم.
  • وكان لافتا أن بريغوجين الذي استقل سيارة "جيب" لحظة المغادرة، حظي بتحية كبيرة وتصفيق من قبل أهالي روستوف الذين تجمهروا في الشارع. كما وجه الأهالي في الشارع تحية كبيرة لقوات "فاغنر" التي غادرت المدينة على متن آليات عسكري ضخمة. وفيما تم الإعلان أن وجهة بريغوجين ستكون بيلاروسيا، لم يظهر الأخير منذ مساء السبت بعد.
  • وكان حاكم مقاطعة روستوف جنوب غربي روسيا، فاسيلي غولوبيف، قال إن أرتال "فاغنر" توجّهت نحو معسكراتها الميدانية. وأضاف عبر "تلغرام": "أنا مُمتن لكل من عمل، في ظل هذه الظروف الاستثنائية، على ضمان العمل المتماسك لأنظمة دعم الحياة في العاصمة وفي كافة أنحاء مقاطعة روستوف".استمرار القيود - قالت الوكالة الاتحادية للطرق في روسيا على تليغرام إن القيود المفروضة على حركة المرور على طريق إم-4 "دون" السريع الرئيسي في منطقتي موسكو وتولا مستمرة اليوم الأحد.
  • وقالت الوكالة "وفقا للقرارات السابقة التي اتخذت في المنطقتين، فإن القيود المفروضة على حركة المرور على طول الطريق السريع إم-4 'دون' في منطقتي تولا وموسكو لا تزال سارية". وقطع مقاتلو "فاغنر" معظم الطريق إلى موسكو أمس السبت قبل أن يوقفوا تقدمهم، مما وضع حدا لتحد كبير أمام سيطرة الرئيس فلاديمير بوتين على السلطة
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