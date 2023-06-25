احتدام المعارك بالسودان.. وتحذير من مجاعة كارثية بسبب الستمرار الحرب زعيم فاغنر قام بخدعة قبل دخول روسيا.. مصادر استخباراتية أمريكية تكشف لCNN كشف تفاصيل بنود اتفاق روسيا مع فاغنر.. وهكذا غادر بريغوجين نحو بيلاروسيا 6 علامات تُخبرك أنك بحاجة إلى مزيد من النوم مليشيا الحوثي تقاعد 200 موظف بهذا القطاع لم يستوفوا خدمتهم الفعلية الانتقالي يرد على زيارة العليمي لحضرموت بهذه الطريقة اقرار تمويل خارجي عاجل للإقتصاد اليمني دراسة تتحدث عن مخاطر صحية قد تصيب المقيمين بالقرب من المطارات وزير الدفاع يرد على تحشيد المليشيات الحوثية 14 ملعبا و72 معسكرا.. شرطان لاستضافة كأس العالم 2030
كشف الحكومة الروسية، بنود الاتفاق بين وزارة الدفاع، وقوات "فاغنر" بوساطة بيلاروسية.
وأوضح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن بنود التسوية التي تمت بوساطة مينسك جاءت كالتالي:
-إغلاق القضية الجنائية بحق بريغوجين وسيغادر إلى بيلاروس.
- بعض مقاتلي "فاغنر" ممّن رفضوا منذ البداية الانخراط في "حملة" بريغوجين، ستتاح أمامهم إمكانية الانضمام لصفوف القوات المسلحة الروسية والتعاقد مع وزارة الدفاع.
- لن يخضع هؤلاء لأي ملاحقة قانونية.